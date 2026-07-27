Kärcheri 90. juubeliaasta: musta värvi põrandapesumasin ​​B 50 W Bp Anniversary Edition avaldab muljet oma äärmiselt vastupidava disainiga. Harjapea ja kaabits on valmistatud vastupidavast survevalualumiiniumist. R55 harjapea tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. 80 Ah liitiumioonaku annab toite järelkäidavale masinale ja võimaldab pikka tööaega. Kiirlaadimisfunktsioon vähendab tarbetuid laadimisaegu ja pikki seisakuid. Käitava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime. Rattavedu muudab selle kasutamise lihtsamaks ja vähendab füüsilist koormust. Uus doseerimissüsteem DOSE aitab ka pesuaineid täpselt doseerida – säästes raha ja säästes ressursse. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist. Mugavuse huvides saab mageveepaaki täita mis tahes kraanist. Lisaks on tänu rakendusele "Machine connect" nutitelefonist hõlpsasti juurdepääsetavad täpsemad seaded ja teave. Anniversary Editioni komplekti kuulub ka kuus 2,5-liitrist kanistrit CA 50 C pesuainega.