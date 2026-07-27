Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin ​​põranda märgpuhastuseks tugevate alumiiniumkomponentide, võimsa 115 Ah AGM aku, D 60 ketasharjapea ja automaatse täitmise/automaatse loputusfunktsiooniga.

B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin ​​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks ja sellel on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabits on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsiooniga D 60 ketasharjapea tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. 115 Ah AGM-aku toidab möödasõidumasinat ja võimaldab pikka tööaega. Käitava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab mageveepaaki lihtsalt täita automaatse veepeatusfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill: Äärmiselt kompaktne masin
Äärmiselt kompaktne masin
Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill: Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Laiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill: Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Tugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
  • Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
  • Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 60 kahe kettaga harjapea
  • Suur ja tõhus töölaius.
  • Parem tootlikkus ja kiirem puhastamine.
Eco!Flow süsteem
  • Võimaldab kiirusest sõltuvat vee doseerimist.
  • Pidevalt head puhastustulemused ka kurvides.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
  • Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
  • Ei pritsi
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
  • Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
  • Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 600
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3600
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2160
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 115
Aku tööiga (h) max. 3
Aku laadimisaeg (h) u. 10
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) max. 6
Harja kiirus (rpm) 150
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 25 / 25
Püürdelaius (mm) 1400
Veetarbimine (l/min) max. 2,6
Helirõhutase (dB(A)) 65
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 241
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 176
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1280 x 636 x 1082

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.
  • Aku
  • Laadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Töötamine läbi rakenduse
  • Auto-Fill
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
  • Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
  • Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid