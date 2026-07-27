B 50 W Bp põrandapesumasin valdab muljet oma kompaktse disainiga, mis tagab optimeeritud nähtavuse ja manööverdusvõime. Metallist harjapea ja survevalualumiiniumist kaabits tagavad vastupidavuse ja suurepärase imemise isegi tekstureeritud pindadel ja kitsastes nurkades. Rakendus "Machine Connect" pakub nutitelefoni kaudu täpsemaid seadeid ja teabevalikuid. AGM-aku mahutavusega 115 Ah võimaldab pika tööaja. Madala vibratsiooniga orbitaalharjapea O51 tagab parimad puhastustulemused hoolduseks ja sügavpuhastuseks. Värske veevarustust saab universaalse täitevooliku abil hõlpsasti täita mis tahes kraanist. Kuni 25 protsenti väiksema veetarbimisega kui tavaliste ketasharjapeade ja kemikaalivaba puhastamise võimalusega, seab see jätkusuutlikkuse võrdlusaluse. Uus süsteem DOSE tagab pesuvahendite täpse doseerimise. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaaki puhastada ilma mustusega kokku puutumata ja värske veepaaki saab hõlpsasti täita, kasutades automaatse täitumise funktsiooni, mis sisaldab automaatset seiskamist.