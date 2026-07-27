Põrandapesumasin B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF
Tugev ja kompaktne masin vastupidavate metall/alumiinium komponentidega. Lisavarustus: AGM aku, DOSE süsteem, automaatne täitmine, automaatne loputus ja O51 orbitaalharjapea.
B 50 W Bp põrandapesumasin valdab muljet oma kompaktse disainiga, mis tagab optimeeritud nähtavuse ja manööverdusvõime. Metallist harjapea ja survevalualumiiniumist kaabits tagavad vastupidavuse ja suurepärase imemise isegi tekstureeritud pindadel ja kitsastes nurkades. Rakendus "Machine Connect" pakub nutitelefoni kaudu täpsemaid seadeid ja teabevalikuid. AGM-aku mahutavusega 115 Ah võimaldab pika tööaja. Madala vibratsiooniga orbitaalharjapea O51 tagab parimad puhastustulemused hoolduseks ja sügavpuhastuseks. Värske veevarustust saab universaalse täitevooliku abil hõlpsasti täita mis tahes kraanist. Kuni 25 protsenti väiksema veetarbimisega kui tavaliste ketasharjapeade ja kemikaalivaba puhastamise võimalusega, seab see jätkusuutlikkuse võrdlusaluse. Uus süsteem DOSE tagab pesuvahendite täpse doseerimise. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaaki puhastada ilma mustusega kokku puutumata ja värske veepaaki saab hõlpsasti täita, kasutades automaatse täitumise funktsiooni, mis sisaldab automaatset seiskamist.
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masin
- Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
- Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
- Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
- Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
Ühe kettaga =51 orbitaalharjaketas
- Esmaklassiline mehaaniline puhastusvõime
- Kuni 40% lühem puhastusaeg/25% madalam veekulu kui ketasharjaga
- Puhastamine ilma kemikaalideta/kihi eemaldamiseta
Eco!Flow süsteem
- Võimaldab kiirusest sõltuvat vee doseerimist.
- Pidevalt head puhastustulemused ka kurvides.
Uus, integreeritud "DOSE" puhastusaine doseerimissüsteem
- Täpne puhastusaine doseerimine.
- Pidevalt head puhastustulemused ja tõhus kulude kokkuhoid.
- Puhastusvahendite kontaktivaba vahetus tänu suletud ahelaga süsteemile.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
- Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
- Ei pritsi
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
- Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
- Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3060
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1840
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|20
|Harja kontaktsurve (kg)
|36
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,5
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|245
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|181
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Scope of supply
- Aku
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- DOSE
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Orbitaalne harjapea
- Töötamine läbi rakenduse
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Ideaalne hooldus- ja vahekoristusteks näiteks avalikes hoonetes.