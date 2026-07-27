Põrandapesumasin B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Kompaktne ja vastupidav: B 50 W Bp põrandapesumasin alumiiniumkomponentide ja 80 Ah liitiumioonakuga. Kaasas ka DOSE süsteem, paagi puhastus, automaatne täitmine ja O51 orbitaalharjapea.
Selle põrandapesumasina kompaktne disain pakub paremat nähtavust ja manööverdusvõimet. See avaldab muljet tugeva disainiga, millel on vastupidav metallist harjapea ja survevalualumiiniumist kaabits, mis võimaldab suurepärast imemist isegi tekstureeritud pindadel ja kitsastes nurkades. Nutitelefonist hõlpsasti hallatavate seadete ja teabe täpsemad valikud. Universaalse täitevooliku abil saab mageveevarustust hõlpsasti täita mis tahes kraanist. O51 orbitaalharjapea on madala vibratsiooniga ning tagab hoolduspuhastuse ja sügavpuhastuse parima tulemuse. Kuni 25 protsenti väiksema veekuluga võrreldes tavaliste ketasharjapeadega või keemiavaba puhastuse võimalusega on masin ressursside säästmise osas liider. 80 Ah mahutav liitium-ioonaku tagab pika tööaja. Uue DOSE-süsteemiga saab pesuainet täpselt doseerida, automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist ja automaattäitesüsteem teeb mageveepaagi täitmise lihtsaks automaatse peatamise funktsiooniga.
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masin
- Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
- Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
Ühe kettaga =51 orbitaalharjaketas
- Suurepärane mehaanilise puhastuse võimekus
- Kuni 40% lühem puhastusaeg/25% madalam veekulu kui ketasharjaga
- Puhastamine ilma kemikaalideta/kihi eemaldamiseta
Eco!Flow süsteem
- Võimaldab kiirusest sõltuvat vee doseerimist.
- Pidevalt head puhastustulemused ka kurvides.
Uus, integreeritud "DOSE" puhastusaine doseerimissüsteem
- Täpne puhastusaine doseerimine.
- Pidevalt head puhastustulemused ja tõhus kulude kokkuhoid.
- Puhastusvahendite kontaktivaba vahetus tänu suletud ahelaga süsteemile.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
- Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
- Ei pritsi
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
- Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
- Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3060
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1840
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|20
|Harja kontaktsurve (kg)
|36
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,5
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|245
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|179
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Scope of supply
- Aku
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- DOSE
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Orbitaalne harjapea
- Töötamine läbi rakenduse
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes