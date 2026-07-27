Selle põrandapesumasina ​​kompaktne disain pakub paremat nähtavust ja manööverdusvõimet. See avaldab muljet tugeva disainiga, millel on vastupidav metallist harjapea ja survevalualumiiniumist kaabits, mis võimaldab suurepärast imemist isegi tekstureeritud pindadel ja kitsastes nurkades. Nutitelefonist hõlpsasti hallatavate seadete ja teabe täpsemad valikud. Universaalse täitevooliku abil saab mageveevarustust hõlpsasti täita mis tahes kraanist. O51 orbitaalharjapea on madala vibratsiooniga ning tagab hoolduspuhastuse ja sügavpuhastuse parima tulemuse. Kuni 25 protsenti väiksema veekuluga võrreldes tavaliste ketasharjapeadega või keemiavaba puhastuse võimalusega on masin ressursside säästmise osas liider. 80 Ah mahutav liitium-ioonaku tagab pika tööaja. Uue DOSE-süsteemiga saab pesuainet täpselt doseerida, automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist ja automaattäitesüsteem teeb mageveepaagi täitmise lihtsaks automaatse peatamise funktsiooniga.