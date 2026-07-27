B 50 W Bp kompaktsel põrandapesumasinl on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabitsaraam on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsiooniga D 60 ketasharjapea tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. 80 Ah liitiumioonaku toidab möödasõidumasinat ja võimaldab pikka tööaega. Käitava masina kompaktne disain tagab parema ülevaate ja manööverdusvõime kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Uus doseerimissüsteem DOSE aitab ka puhastusvahendeid täpselt doseerida – säästes raha ja ressursse. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab mageveepaaki lihtsalt täita automaatse veepeatusfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".