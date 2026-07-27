Kompaktne B 50 W Bp põrandapesumasin​ sobib ideaalselt tööstuslikuks põrandapuhastuseks ja sellel on tugev disain. Harjapea ja kaabits on valmistatud kauakestvast valualumiiniumist. Paraboolne kaabits tagab täiusliku imemise isegi struktureeritud pindadel ja kitsastes kurvides. Ühe kettaga harjapea D 51 tagab vaikse hoolduse või vahepealse puhastamise tööajal. Möödasõidumasina toiteallikaks on kauakestev AGM-aku, mille võimsus on 80 Ah ja tagab pika tööaja. Järelkäidava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Täiustatud seadetele ja teabele pääseb mugavalt ligi nutitelefonist ühenduvusliidese kaudu tänu rakendusele "Machine connect". Automaatse loputusfunktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab mageveepaaki lihtsalt täita automaatse seiskamisfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist.