Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masin
- Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
- Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
- Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
- Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
- Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
- Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
- Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
- Ei pritsi
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3060
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1840
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|20
|Harja kontaktsurve (kg)
|36
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,5
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|245
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|109
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Scope of supply
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Orbitaalne harjapea
- Töötamine läbi rakenduse
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes