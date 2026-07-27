Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF

Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masin
  • Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
  • Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
  • Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
  • Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
  • Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
  • Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
  • Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
  • Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
  • Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
  • Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
  • Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
  • Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
  • Ei pritsi
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3060
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1840
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) max. 6
Harja kiirus (rpm) 20
Harja kontaktsurve (kg) 36
Püürdelaius (mm) 1400
Veetarbimine (l/min) max. 2,5
Helirõhutase (dB(A)) 65
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 245
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 109
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1380 x 610 x 1082

Scope of supply

  • Laadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Orbitaalne harjapea
  • Töötamine läbi rakenduse
  • Auto-Fill
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
  • Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
  • Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid