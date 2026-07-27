Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin põranda märgpuhastuseks tugevate alumiiniumkomponentide, võimsa 115 Ah AGM aku, D 51 ketasharjapea ja automaatse täitmise/automaatse loputusfunktsiooniga.
B 50 W Bp kompaktsel põrandapesumasinl on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabits on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Ühekettaline harjapea D 51 tagab suurepärased puhastustulemused nii vaikselt kui ka usaldusväärselt, alates hooldusest kuni vahepuhastuseni ja isegi lahtiolekuaegadel. 115 Ah AGM-aku toidab möödasõidumasinat ja võimaldab pikka tööaega. Käitava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab mageveepaaki lihtsalt täita automaatse veepeatusfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masinHea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendusLaiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumistTugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 51 ühe kettaga harjapea
- Vaikne ja energiasäästlik.
- Puhastamine tööajal pika aku tööajaga.
Eco!Flow süsteem
- Võimaldab kiirusest sõltuvat vee doseerimist.
- Pidevalt head puhastustulemused ka kurvides.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
- Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
- Ei pritsi
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
- Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
- Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3060
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1840
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 115
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 10
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|140
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,5
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|245
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|171
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Töötamine läbi rakenduse
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes