Akutoitega põrandapesumasin B 50 W Bp on ideaalne tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuskeskkonnas. Kompaktne disain tagab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdatavust isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Järelkäidaval masinal on robustne disain koos vastupidavast valualumiiniumist harjapea ja imijalaga. Paraboolne imijalg tagab täiusliku imemise isegi struktureeritud pindadel ja järskudes kurvides. D 60 kettaharjapea võimaldab põhjalikku ja võimsat puhastamist. Võimas AGM-aku tagab 115 Ah jõudluse pikaks tööajaks. Veoajam hõlbustab käsitsemist ja vähendab kasutaja füüsilist koormust. Täpsemaid seadistusi ja teavet saab mugavalt nutitelefonist "Machine connect" rakenduse kaudu hallata. Automaatne loputusfunktsioon võimaldab musta vee paagi kontaktivaba puhastamist, automaatne täitmissüsteem aga puhta vee paagi lihtsat täitmist koos automaatse veeseiskamisfunktsiooniga. Puhast vett on lihtne lisada igast kraanist universaalse täitevooliku abil.