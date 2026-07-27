Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Kompaktne järelkäidav põrandapesumasin B 50 W Bp märgtoimeliseks põrandapuhastuseks koos tugevate ja vastupidavate alumiiniumkomponentide, D 60 kettaharjapea ja võimsa 115 Ah AGM-akuga.
Akutoitega põrandapesumasin B 50 W Bp on ideaalne tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuskeskkonnas. Kompaktne disain tagab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdatavust isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Järelkäidaval masinal on robustne disain koos vastupidavast valualumiiniumist harjapea ja imijalaga. Paraboolne imijalg tagab täiusliku imemise isegi struktureeritud pindadel ja järskudes kurvides. D 60 kettaharjapea võimaldab põhjalikku ja võimsat puhastamist. Võimas AGM-aku tagab 115 Ah jõudluse pikaks tööajaks. Veoajam hõlbustab käsitsemist ja vähendab kasutaja füüsilist koormust. Täpsemaid seadistusi ja teavet saab mugavalt nutitelefonist "Machine connect" rakenduse kaudu hallata. Automaatne loputusfunktsioon võimaldab musta vee paagi kontaktivaba puhastamist, automaatne täitmissüsteem aga puhta vee paagi lihtsat täitmist koos automaatse veeseiskamisfunktsiooniga. Puhast vett on lihtne lisada igast kraanist universaalse täitevooliku abil.
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masinHea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendusLaiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumistTugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 60 kahe kettaga harjapea
- Suur ja tõhus töölaius.
- Parem tootlikkus ja kiirem puhastamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|600
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3600
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2160
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 115
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 10
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|150
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,6
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|241
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|175
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Töötamine läbi rakenduse
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes