Akutoitega põrandapesumasin B 50 W Bp on ideaalne tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuskeskkonnas. Kompaktne disain tagab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdatavust isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Valualumiiniumist harjapea ja imijalg muudavad järelkäidava masina erakordselt robustseks ja vastupidavaks. Paraboolne imijalg tagab täiusliku imemise isegi ebatasastel pindadel ja järskudes kurvides. R 55 rullharjapea tagab põhjaliku ja võimsa puhastuse – eriti struktureeritud pindadel. Integreeritud AGM-aku pakub 115 Ah võimsust pikaks tööajaks. Veoajam hõlbustab käsitsemist ja vähendab seeläbi kasutajate füüsilist koormust. Automaatne loputusfunktsioon võimaldab musta vee paagi kontaktivaba puhastamist, automaatne täitmissüsteem aga puhta vee paagi lihtsat täitmist koos automaatse veeseiskamisfunktsiooniga. Puhast vett on lihtne lisada igast kraanist universaalse täitevooliku abil. Lisaks saab täpsemaid seadistusi ja teavet mugavalt nutitelefonist "Machine connect" rakenduse kaudu hallata.