Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Kompaktne järelkäidav põrandapesumasin B 50 W Bp märgtoimeliseks põrandapuhastuseks. Varustatud 115 Ah AGM-aku, R 55 rullharjapea ja vastupidavast valutinasest alumiiniumist imijalaga.
Akutoitega põrandapesumasin B 50 W Bp on ideaalne tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuskeskkonnas. Kompaktne disain tagab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdatavust isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Valualumiiniumist harjapea ja imijalg muudavad järelkäidava masina erakordselt robustseks ja vastupidavaks. Paraboolne imijalg tagab täiusliku imemise isegi ebatasastel pindadel ja järskudes kurvides. R 55 rullharjapea tagab põhjaliku ja võimsa puhastuse – eriti struktureeritud pindadel. Integreeritud AGM-aku pakub 115 Ah võimsust pikaks tööajaks. Veoajam hõlbustab käsitsemist ja vähendab seeläbi kasutajate füüsilist koormust. Automaatne loputusfunktsioon võimaldab musta vee paagi kontaktivaba puhastamist, automaatne täitmissüsteem aga puhta vee paagi lihtsat täitmist koos automaatse veeseiskamisfunktsiooniga. Puhast vett on lihtne lisada igast kraanist universaalse täitevooliku abil. Lisaks saab täpsemaid seadistusi ja teavet mugavalt nutitelefonist "Machine connect" rakenduse kaudu hallata.
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masinHea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendusLaiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumistTugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
R 55 double-roller harjapea
- Kõrge kontaktsurve ja harja kiirus.
- Suurepärased puhastustulemused, sealhulgas sügavpuhastustöödel ja struktureeritud põrandatel.
- Integreeritud eelpühkimise funktsioon.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|550
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3600
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2160
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 115
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 10
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|965
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,6
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|235
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|171
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Fact
- Eelpühkimisseade
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Töötamine läbi rakenduse
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes