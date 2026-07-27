Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55

Kompaktne järelkäidav põrandapesumasin B 50 W Bp märgtoimeliseks põrandapuhastuseks. Varustatud 115 Ah AGM-aku, R 55 rullharjapea ja vastupidavast valutinasest alumiiniumist imijalaga.

Akutoitega põrandapesumasin B 50 W Bp on ideaalne tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuskeskkonnas. Kompaktne disain tagab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdatavust isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Valualumiiniumist harjapea ja imijalg muudavad järelkäidava masina erakordselt robustseks ja vastupidavaks. Paraboolne imijalg tagab täiusliku imemise isegi ebatasastel pindadel ja järskudes kurvides. R 55 rullharjapea tagab põhjaliku ja võimsa puhastuse – eriti struktureeritud pindadel. Integreeritud AGM-aku pakub 115 Ah võimsust pikaks tööajaks. Veoajam hõlbustab käsitsemist ja vähendab seeläbi kasutajate füüsilist koormust. Automaatne loputusfunktsioon võimaldab musta vee paagi kontaktivaba puhastamist, automaatne täitmissüsteem aga puhta vee paagi lihtsat täitmist koos automaatse veeseiskamisfunktsiooniga. Puhast vett on lihtne lisada igast kraanist universaalse täitevooliku abil. Lisaks saab täpsemaid seadistusi ja teavet mugavalt nutitelefonist "Machine connect" rakenduse kaudu hallata.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Äärmiselt kompaktne masin
Äärmiselt kompaktne masin
Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Laiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Tugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
  • Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
  • Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
R 55 double-roller harjapea
  • Kõrge kontaktsurve ja harja kiirus.
  • Suurepärased puhastustulemused, sealhulgas sügavpuhastustöödel ja struktureeritud põrandatel.
  • Integreeritud eelpühkimise funktsioon.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 550
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3600
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2160
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 115
Aku tööiga (h) max. 2,5
Aku laadimisaeg (h) u. 10
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) max. 6
Harja kiirus (rpm) 965
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Püürdelaius (mm) 1400
Veetarbimine (l/min) max. 2,6
Helirõhutase (dB(A)) 65
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 235
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 171
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1284 x 663 x 1082

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Aku
  • Laadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Fact
  • Eelpühkimisseade
  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
  • Töötamine läbi rakenduse
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
  • Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
  • Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid