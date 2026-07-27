B 50 W Bp kompaktsel põrandapesumasinal on eriti tugev disain. Harjapea ja imulatt on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsioonidega harjapea R 55 tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. Masinal on 115 Ah AGM-aku, võimaldab pikka tööaega. Põrandapesumasina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab operaatori füüsilist koormust. Uus doseerimissüsteem DOSE aitab ka puhastusvahendeid täpselt doseerida – säästes raha ja ressursse. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab puhtaveepaaki lihtsalt täita automaatse veepeatusfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on vett lihtne lisada igast kraanist. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".