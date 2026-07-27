B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin ​​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks ja sellel on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabits on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsiooniga harjapea R 55 tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. 115 Ah AGM-aku toidab möödasõidumasinat ja võimaldab pikka tööaega. Käitava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab mageveepaaki lihtsalt täita automaatse veepeatusfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".