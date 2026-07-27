Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin põranda niiskeks puhastamiseks, millel on tugevad ja vastupidavad alumiiniumkomponendid, 80 Ah liitiumioonaku ja D 51 ühekettaline harjapea.
B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks ja sellel on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabits on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Ühe kettaga harjapea D 51 tagab usaldusväärselt suurepärased puhastustulemused, puhtad põrandad ja vaikse hoolduse või vahepealse puhastamise – isegi tööajal. 80 Ah liitiumioonaku toidab möödasõidumasinat ja võimaldab pikka tööaega. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Käitava gaasipõrandapesumasin kompaktne disain tagab parema ülevaate ja manööverdusvõime. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab kasutaja füüsilist koormust. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masinHea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendusLaiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumistTugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 51 ühe kettaga harjapea
- Vaikne ja energiasäästlik.
- Puhastamine tööajal pika aku tööajaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3060
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1840
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|140
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,5
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|245
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|158,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Töötamine läbi rakenduse
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes