B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin ​​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks ja sellel on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabitsaraam on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsioonidega ühekettaline harjapea D 51 tagab usaldusväärselt optimaalsed ja põhjalikud puhastustulemused. 80 Ah liitiumioonaku võimaldab pikka tööaega. Käitava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Uus doseerimissüsteem DOSE aitab ka puhastusvahendeid täpselt doseerida – säästes raha ja säästes ressursse. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist. Universaalne voolik ja automaatse täitmise süsteem hõlbustavad värske veepaagi täitmist mis tahes kraanist, millel on sisseehitatud seiskamisfunktsioon. Lisaks on tänu rakendusele "Machine connect" hõlpsasti juurdepääsetav täpsematele sätetele ja teabele nutitelefonist.