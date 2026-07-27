Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF

Kompaktne B 50 W Bp lükatav põrandapesumasin ​​põranda niiskeks puhastamiseks, millel on tugevad ja vastupidavad alumiiniumkomponendid, D 51 ühekettaline harjapea ja võimas 115 Ah AGM aku.

Akutoitel B 50 W Bp põrandapesumasin ​​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuslikes keskkondades. Kompaktne disain annab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdusvõimet ka raskesti ligipääsetavates kohtades. Möödakäival masinal on tugev disain, mille harjapea ja kaabits on valmistatud vastupidavast valatud alumiiniumist. Paraboolne kaabits tagab täiusliku imemise isegi struktureeritud pindadel ja kitsastes kurvides. Ühekettaline harjapea D 51 tagab usaldusväärselt silmapaistvaid puhastustulemusi ja vaikset hooldust või vahepealset puhastust lahtiolekuaegadel. Võimas AGM aku tagab võimsa jõudluse 115 Ah pika tööaja jooksul. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab kasutajate füüsilist koormust. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Täpsemaid seadeid ja teavet saab hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF: Äärmiselt kompaktne masin
Äärmiselt kompaktne masin
Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF: Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Laiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF: Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Tugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
  • Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
  • Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 51 ühe kettaga harjapea
  • Vaikne ja energiasäästlik.
  • Puhastamine tööajal pika aku tööajaga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3060
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1840
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 115
Aku tööiga (h) max. 3
Aku laadimisaeg (h) u. 10
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) max. 6
Harja kiirus (rpm) 140
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 29 / 32
Püürdelaius (mm) 1400
Veetarbimine (l/min) max. 2,5
Helirõhutase (dB(A)) 65
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 245
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 177
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1367 x 609 x 1082

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Laadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
  • Töötamine läbi rakenduse
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Põrandapesumasin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
  • Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
  • Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid