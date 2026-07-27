Akutoitel B 50 W Bp põrandapesumasin ​​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuslikes keskkondades. Kompaktne disain annab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdusvõimet ka raskesti ligipääsetavates kohtades. Möödakäival masinal on tugev disain, mille harjapea ja kaabits on valmistatud vastupidavast valatud alumiiniumist. Paraboolne kaabits tagab täiusliku imemise isegi struktureeritud pindadel ja kitsastes kurvides. Ühekettaline harjapea D 51 tagab usaldusväärselt silmapaistvaid puhastustulemusi ja vaikset hooldust või vahepealset puhastust lahtiolekuaegadel. Võimas AGM aku tagab võimsa jõudluse 115 Ah pika tööaja jooksul. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab kasutajate füüsilist koormust. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Täpsemaid seadeid ja teavet saab hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".