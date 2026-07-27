B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin ​​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks ja sellel on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabitsaraam on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsiooniga harjapea R 55 tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. 80 Ah liitiumioonaku toidab möödasõidumasinat ja võimaldab pikka tööaega. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Käitava gaasipõrandapesumasin ​​kompaktne disain tagab parema ülevaate ja manööverdusvõime. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab kasutaja füüsilist koormust. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".