B 50 W Bp kompaktsel pesumasinakuivatil on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabits on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsioonidega harjapea R 55 tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. 80 Ah liitiumioonaku toidab möödasõidumasinat ja võimaldab pikka tööaega. Järelkäidava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Uus doseerimissüsteem DOSE aitab ka puhastusvahendeid täpselt doseerida – säästes raha ja ressursse. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab mageveepaaki hõlpsalt täita automaatse veepeatusfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".