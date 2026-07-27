B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks ja sellel on eriti tugev disain. Harjapea ja kaabits on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Ühekettaline harjapea D 51 tagab usaldusväärselt silmapaistvaid puhastustulemusi ja vaikset hooldust või vahepealset puhastust lahtiolekuaegadel. 80 Ah liitiumioonaku võimaldab pikka tööaega. Järelkäidava masina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab füüsilist koormust. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist. Universaalne voolik ja automaatse täitmise süsteem hõlbustavad värske veepaagi täitmist mis tahes kraanist, millel on sisseehitatud seiskamisfunktsioon. Lisaks on tänu rakendusele "Machine connect" hõlpsasti juurdepääsetav täpsematele sätetele ja teabele nutitelefonist.