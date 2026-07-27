Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF

Kompaktne B 50 W Bp lükatav põrandapesumasin​ põranda niiskeks puhastamiseks, millel on tugevad ja vastupidavad alumiiniumkomponendid, D 51 ühekettaline harjapea ja 80 Ah AGM aku.

Akutoitel B 50 W Bp põrandapesumasin ​sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuslikes keskkondades. Kompaktne disain annab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdusvõimet ka raskesti ligipääsetavates kohtades. järelkäidav masin on vastupidava disainiga, mille harjapea ja kaabits on valmistatud vastupidavast valatud alumiiniumist. Paraboolne kaabits tagab täiusliku imemise isegi struktureeritud pindadel ja kitsastes kurvides. Ühekettaline harjapea D 51 tagab usaldusväärselt silmapaistvaid puhastustulemusi ja vaikset hooldust või vahepealset puhastust lahtiolekuaegadel. Võimas AGM-aku tagab usaldusväärselt 80 Ah jõudluse pika tööaja jooksul. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab kasutajate füüsilist koormust. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Täpsemaid seadeid ja teavet saab hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF: Äärmiselt kompaktne masin
Äärmiselt kompaktne masin
Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF: Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
Laiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF: Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
Tugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
  • Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
  • Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 60 kahe kettaga harjapea
  • Suur ja tõhus töölaius.
  • Parem tootlikkus ja kiirem puhastamine.
Eco!Flow süsteem
  • Võimaldab kiirusest sõltuvat vee doseerimist.
  • Pidevalt head puhastustulemused ka kurvides.
Uus, integreeritud "DOSE" puhastusaine doseerimissüsteem
  • Täpne puhastusaine doseerimine.
  • Pidevalt head puhastustulemused ja tõhus kulude kokkuhoid.
  • Puhastusvahendite kontaktivaba vahetus tänu suletud ahelaga süsteemile.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
  • Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
  • Ei pritsi
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
  • Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
  • Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
80 Ah Li-Ion aku
  • Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
  • Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
  • Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 50 / 50
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3060
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1840
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 80
Aku tööiga (h) max. 2
Aku laadimisaeg (h) u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) max. 6
Harja kiirus (rpm) 140
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 29 / 32
Püürdelaius (mm) 1400
Veetarbimine (l/min) max. 2,5
Helirõhutase (dB(A)) 65
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 245
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 158
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1367 x 609 x 1082

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Laadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
  • Töötamine läbi rakenduse
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
  • Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
  • Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid