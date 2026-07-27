Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
Kompaktne B 50 W Bp lükatav põrandapesumasin põranda niiskeks puhastamiseks, millel on tugevad ja vastupidavad alumiiniumkomponendid, D 51 ühekettaline harjapea ja 80 Ah AGM aku.
Akutoitel B 50 W Bp põrandapesumasin sobib ideaalselt tõhusaks põrandapuhastuseks tööstuslikes keskkondades. Kompaktne disain annab parema ülevaate ja pakub suurepärast manööverdusvõimet ka raskesti ligipääsetavates kohtades. järelkäidav masin on vastupidava disainiga, mille harjapea ja kaabits on valmistatud vastupidavast valatud alumiiniumist. Paraboolne kaabits tagab täiusliku imemise isegi struktureeritud pindadel ja kitsastes kurvides. Ühekettaline harjapea D 51 tagab usaldusväärselt silmapaistvaid puhastustulemusi ja vaikset hooldust või vahepealset puhastust lahtiolekuaegadel. Võimas AGM-aku tagab usaldusväärselt 80 Ah jõudluse pika tööaja jooksul. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab kasutajate füüsilist koormust. Universaalse täitevooliku abil on värsket vett lihtne lisada igast kraanist. Täpsemaid seadeid ja teavet saab hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".
Omadused ja tulu
Äärmiselt kompaktne masinHea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime. Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendusLaiendatud valik funktsioone ja teavet. Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks. Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumistTugevad ja kulumiskindlad komponendid. Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 60 kahe kettaga harjapea
- Suur ja tõhus töölaius.
- Parem tootlikkus ja kiirem puhastamine.
Eco!Flow süsteem
- Võimaldab kiirusest sõltuvat vee doseerimist.
- Pidevalt head puhastustulemused ka kurvides.
Uus, integreeritud "DOSE" puhastusaine doseerimissüsteem
- Täpne puhastusaine doseerimine.
- Pidevalt head puhastustulemused ja tõhus kulude kokkuhoid.
- Puhastusvahendite kontaktivaba vahetus tänu suletud ahelaga süsteemile.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
- Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
- Ei pritsi
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
- Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
- Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
80 Ah Li-Ion aku
- Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
- Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
- Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3060
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1840
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 80
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|140
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,5
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|245
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|158
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Töötamine läbi rakenduse
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes