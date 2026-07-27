Põrandapesumasin B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin tugevate alumiiniumkomponentide, 80 Ah Li-Ion aku, kiirlaadimisfunktsiooni, doseerimissüsteemi, D 60 ketasharjapea ja automaatse täitmise ning automaatse loputusfunktsiooniga.
B 50 W Bp kompaktsel põrandapesumasinal on eriti tugev disain. Harjapea ja imulatt on valmistatud kauakestvast valatud alumiiniumist – suurepärase imemise tagamiseks isegi struktuursetel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsioonidega ketasharjapea D 60 tagab usaldusväärselt optimaalsed puhastustulemused ja puhtad põrandad. Masinal on 80 Ah Li-Ion aku, mis võimaldab pikka tööaega ja kiirlaadimisfunktsioon vähendab tarbetuid laadimisaegu ja pikki seisakuid. Põrandapesumasina kompaktne disain annab parema ülevaate ja manööverdusvõime ka eriti kitsastes kohtades. Rattavedu hõlbustab töötamist ja vähendab operaatori füüsilist koormust. Uus doseerimissüsteem DOSE aitab ka puhastusvahendeid täpselt doseerida – säästes raha ja ressursse. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist, automaatse täitesüsteemi abil saab puhtaveepaaki lihtsalt täita automaatse veepeatusfunktsiooniga. Universaalse täitevooliku abil on vett lihtne lisada igast kraanist. Lisaks saab täpsemaid seadeid ja teavet hõlpsasti juhtida nutitelefonist rakendusega "Machine connect".
Omadused ja tulu
50 A kiirlaadia Li-Ion akudele
- Täielikult laetud vaid kahe tunniga.
- Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus
- Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.
Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist
- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
- Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.
Parabooli kujuline imurilatt Linatexist kummiribadega
- Imeb ideaalselt mustust isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides.
- Vähendatud libisemisoht ja vähem käsitsi tööd.
D 60 kahe kettaga harjapea
- Suur ja tõhus töölaius.
- Parem tootlikkus ja kiirem puhastamine.
Eco!Flow süsteem
- Võimaldab kiirusest sõltuvat vee doseerimist.
- Pidevalt head puhastustulemused ka kurvides.
Uus, integreeritud "DOSE" puhastusaine doseerimissüsteem
- Täpne puhastusaine doseerimine.
- Pidevalt head puhastustulemused ja tõhus kulude kokkuhoid.
- Puhastusvahendite kontaktivaba vahetus tänu suletud ahelaga süsteemile.
Auto-Rinse automaatne paagi loputussüsteem
- Mustavee paagi kontaktivaba puhastus.
- Ei pritsi
Auto-fill puhtavee paagi täitmise süsteem
- Puhtavee paagi kiire ja lihtne täitmine.
- Aja kokkuhoid puhastusprotsessi ajal, tänu automaatsele seiskamisele ei teki ületäitumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|600
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|50 / 50
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3600
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2160
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|150
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,6
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|241
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|168,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kiirlaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- DOSE
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Töötamine läbi rakenduse
- Auto-Fill
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoonete puhastamiseks jaemüügisektoris või avalikes hoonetes
- Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
- Igapäevaskes ja keskmiseks puhastamiseks nt avalikes hoonetes