B 50 W Bp järelkõnnitaval põrandapesumasinal on eriti tugev disain. Harjapea ja imurilatt on valmistatud kauakestvast alumiiniumist, mis tagab suurepärase imemise isegi ebatasastel pindadel ja kitsastes kurvides. Integreeritud pühkimisfunktsioonidega harjapea R 55 tagab suurepärased tulemused ja puhtad põrandad. 80 Ah liitiumioonakuga järelkõnnitav põrandapesumasin võimaldab pikka tööaega. Kiirlaadimisfunktsioon vähendab tarbetuid laadimisaegu ja pikki seisakuid. Kompaktne disain tagab parema ülevaate ja manööverdusvõime. Veomootor hõlbustab töötamist ja vähendab operaatori füüsilist koormust. Uus doseerimissüsteem "Dose" aitab puhastusvahendeid täpselt doseerida – säästes raha ja ressursse. Automaatse loputuse funktsioon võimaldab määrdunud veepaagi kontaktivaba puhastamist. Universaalne voolik ja automaatse täitmise süsteem hõlbustavad puhtaveepaagi lihtsat täitmist mis tahes kraanist. Lisaks on võimalik masina sätetele ja teabele hõlpsasti ligipääseda läbi mobiilirakenduse "Machine connect".