Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
1000 kuni 2500 m² pindaladele mõeldud veoajamiga, KIK-i ja paagi loputussüsteemiga, automaatse täitmise, ketasharjapea ja hooldusvaba akuga (115 Ah) järelkäidav põrandapesumasin (60 l).
Ajami, hooldusvaba aku (24 V, 115 Ah) ja KIK-võtmesüsteemiga B 60 W Bp järelkäidav põrandapesumasin pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. KIK-võtmesüsteemiga määratakse juurdepääsuõigused kaitseks ebaõige kasutamise eest. D 65 ketasharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega kuni 180 p/min sobib masin ideaalselt struktureerimata põrandatele, mille pindala on kuni 2500 ruutmeetrit. Harja kontaktsurve on reguleeritav ning pea ja harjad on kiiresti monteeritud ja vahetatavad. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega ja paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides.
Omadused ja tulu
Tõestatud topeltketta tehnoloogia
Võimas mootor
Automaatne täitmisfunktsioon
Lüliti EASY Operation
Lihtne kasutada
24 V/115 Ah akuga (C5)
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
Uuenduslik KIK-süsteem
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|650
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|60 / 60
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|3900
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2340
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 115
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|26
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|2100
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|300
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1540 x 900 x 1160
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- Võimas mootor
- Paak-paagis süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Õlikindel
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses