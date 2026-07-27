Ajami, hooldusvaba aku (24 V, 115 Ah) ja KIK-võtmesüsteemiga B 60 W Bp järelkäidav põrandapesumasin ​​pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. KIK-võtmesüsteemiga määratakse juurdepääsuõigused kaitseks ebaõige kasutamise eest. D 65 ketasharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega kuni 180 p/min sobib masin ideaalselt struktureerimata põrandatele, mille pindala on kuni 2500 ruutmeetrit. Harja kontaktsurve on reguleeritav ning pea ja harjad on kiiresti monteeritud ja vahetatavad. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega ja paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides.