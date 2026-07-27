Ajami, hooldusvaba aku (24 V, 115 Ah) ja KIK-võtmesüsteemiga järelkäidav põrandapesumasin ​​B 60 W Bp pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. Ketasharjapeaga D 65 (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega 180 p/min sobib masin ideaalselt struktureerimata põrandatele, mille pindala on 2500 ruutmeetrit. Harja kontaktsurve on reguleeritav ning pea ja harjad on kiirelt paigaldatavad ja vahetatavad. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega (max 3 h) ning paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning 900-millimeetrise töölaiusega V-kujuline kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta eemaldamise ka kurvides.