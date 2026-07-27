Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
1000–2500 m² pindaladele mõeldud põrandapesumasin (60 l) kogub punkte veoajami, KIK-i ja paagi loputussüsteemi, automaatse täitmise, ketasharjapea ja hooldusvaba akuga (115 Ah).
Ajami, hooldusvaba aku (24 V, 115 Ah) ja KIK-võtmesüsteemiga järelkäidav põrandapesumasin B 60 W Bp pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. Ketasharjapeaga D 65 (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega 180 p/min sobib masin ideaalselt struktureerimata põrandatele, mille pindala on 2500 ruutmeetrit. Harja kontaktsurve on reguleeritav ning pea ja harjad on kiirelt paigaldatavad ja vahetatavad. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega (max 3 h) ning paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning 900-millimeetrise töölaiusega V-kujuline kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta eemaldamise ka kurvides.
Omadused ja tulu
Tõestatud topeltketta tehnoloogia
Võimas mootor
Automaatne täitmisfunktsioon
Lüliti EASY Operation
Lihtne kasutada
24 V/115 Ah akuga (C5)
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
Uuenduslik KIK-süsteem
Praktiline kuju
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|650
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|60 / 60
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|3900
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2340
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 115
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|26
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|2100
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|300
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1540 x 900 x 1160
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- Võimas mootor
- Paak-paagis süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Õlikindel
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses