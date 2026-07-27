Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
Järelkäidav põrandapesumasin (60 l) 1000–2500 m² pindaladele, millel on veoajam, KIK ja paagi loputussüsteem, automaatne täitmine, ketasharja pea ja hooldusvaba aku (170 Ah).
Ajami, hooldusvaba aku (24 V, 170 Ah) ja KIK-võtmesüsteemiga B 60 W Bp järelkäidav põrandapesumasin pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. D 65 ketasharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega 180 p/min on masin ideaalne 2500 ruutmeetri suuruse pindalaga struktureerimata põrandate jaoks. Harja kontaktsurve on reguleeritav ning pea ja harjad on kiiresti monteeritud ja vahetatavad. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega (max 3 h) ning paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides. 0
Omadused ja tulu
Tõestatud topeltketta tehnoloogiaHarja vahetamine on lihtne ja teostatav vaid sekunditega: hari lukustatakse lahti jalgpedaali abil, hari lukustatakse masina langetamisel või kinnitatakse käsitsi. Vaikne ja energiasäästlik ketasharjapea. Sobib väga paljudeks puhastustöödeks. Padjad ja patjade plaadid on samuti saadaval.
Võimas mootorLihtne kasutada tänu pidevale kiiruse reguleerimisele (edasi ja tagasi). Maksimumkiirus on võimalik eelseadistada. Juhtimine käepidemel asuvate juhthoobadega.
Automaatne täitmisfunktsioonMugav paagi täitmine vooliku abil. Automaatse seiskamisega, kui paak on täis. Ajasäästlik, kuna muud tööd saab vahepeal valmis teha.
Lüliti EASY Operation
- Lihtne kasutada
- Peamisi funktsioone saab valida lüliti EASY abil.
Lihtne kasutada
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtsustab tööd ja vähendab õpetamise aega.
Võimas 170 Ah aku koos integreeritud laadijaga
- Ühilduv sisseehitatud laadija pikendab aku eluiga.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Oluliselt väiksema energiatarbimise ja oluliselt pikema aku tööaja saavutamiseks.
- eco!efficiency režiim on eriti vaikne ja optimaalne müratundlikes kohtades (nt haiglad ja hotellid).
Uuenduslik KIK-süsteem
- Hoiab ära töövigu 2-võtmelise süsteemiga.
- Töövigade väiksem arv tagab väiksemad teeninduskulud.
- Masinat saab optimaalselt kohandada erinevatele puhastusnõuetele.
Praktiline kuju
- Õhuke disain lihtsaks manööverdusvõimeks ka kitsastes kohtades.
- Asümmeetriline kuju parandab vaadet puhastatavale alale.
- Optimaalne ebatasasel maastikul, kuna harjapea ja šassii on üksteisest sõltumatud.
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Määrdunud veepaagi lihtne ja hügieeniline puhastamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|650
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|60 / 60
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|3900
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2340
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|26
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|2100
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|300
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1540 x 900 x 1160
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- Võimas mootor
- Paak-paagis süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Õlikindel
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses