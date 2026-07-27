Ajami, hooldusvaba aku (24 V, 170 Ah) ja KIK-võtmesüsteemiga B 60 W Bp järelkäidav põrandapesumasin ​​pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. D 65 ketasharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega 180 p/min on masin ideaalne 2500 ruutmeetri suuruse pindalaga struktureerimata põrandate jaoks. Harja kontaktsurve on reguleeritav ning pea ja harjad on kiiresti monteeritud ja vahetatavad. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega (max 3 h) ning paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides. 0