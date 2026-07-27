B 60 W Bp veoajamiga, hooldusvaba 170 Ah aku ja KIK-võtmesüsteemiga põrandapesumasin ​​pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. KIK-võtmesüsteem määrab juurdepääsuõigused kaitseks töövigade eest. R 65 rullharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega kuni 1200 p/min on masin ideaalne struktureeritud põrandate puhastamiseks, mille pindala on kuni 2500 ruutmeetrit. Harjad paigaldatakse ja vahetatakse kiiresti. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega ja paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi lihtsaks ja aegasäästvaks täitmiseks. Veelgi enam, V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides.