Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
1000 kuni 2500 m² pindaladele mõeldud veoajamiga, KIK-süsteemi, paagi loputussüsteemi, automaatse täitmise, rullharjapea ja hooldusvaba akuga (170 Ah) järelkäidav põrandapesumasin (60 l).
B 60 W Bp veoajamiga, hooldusvaba 170 Ah aku ja KIK-võtmesüsteemiga põrandapesumasin pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. KIK-võtmesüsteem määrab juurdepääsuõigused kaitseks töövigade eest. R 65 rullharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega kuni 1200 p/min on masin ideaalne struktureeritud põrandate puhastamiseks, mille pindala on kuni 2500 ruutmeetrit. Harjad paigaldatakse ja vahetatakse kiiresti. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega ja paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon värske veepaagi lihtsaks ja aegasäästvaks täitmiseks. Veelgi enam, V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides.
Omadused ja tulu
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Võimas mootor
Automaatne täitmisfunktsioon
Lüliti EASY Operation
Lihtne kasutada
Võimas 170 Ah aku koos integreeritud laadijaga
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
Uuenduslik KIK-süsteem
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|650
|Imuri töölaius (mm)
|940
|Puhta/musta vee paak (l)
|60 / 60
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|3900
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2340
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 1300
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|315
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Nimivõimsus (W)
|2100
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|300
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1520 x 900 x 1160
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- DOSE
- Võimas mootor
- Paak-paagis süsteem
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Auto-Fill
- Kummiribade tüüp: Õlikindel
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses