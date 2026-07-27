B 60 W Bp veoajamiga, hooldusvaba 170 Ah aku ja KIK-võtmesüsteemiga põrandapesumasin ​​pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. KIK-võtmesüsteemiga määratakse juurdepääsuõigused kaitseks ebaõige kasutamise eest. R 65 rullharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega kuni 1200 p/min on masin ideaalne struktureeritud põrandate puhastamiseks, mille pindala on kuni 2500 ruutmeetrit. Harjad paigaldatakse ja vahetatakse kiiresti. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega ja paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides.