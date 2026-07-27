Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill

Järelkäidav põrandapesumasin ​​(60 l) 1000–2500 m² pindaladele koos veoajamiga, KIK-süsteemiga, paagi loputussüsteemiga, automaatse täitmisega, rullharjapeaga ja hooldusvaba akuga (170 Ah).

B 60 W Bp veoajamiga, hooldusvaba 170 Ah aku ja KIK-võtmesüsteemiga põrandapesumasin ​​pakub mugavust ning lihtsat ja ohutut käsitsemist. KIK-võtmesüsteemiga määratakse juurdepääsuõigused kaitseks ebaõige kasutamise eest. R 65 rullharjapeaga (töölaius 65 cm) ja harja kiirusega kuni 1200 p/min on masin ideaalne struktureeritud põrandate puhastamiseks, mille pindala on kuni 2500 ruutmeetrit. Harjad paigaldatakse ja vahetatakse kiiresti. eco!efficiency režiim pikendab tohutult aku tööaega ja paagi loputussüsteem lihtsustab määrdunud veepaagi puhastamist pärast põrandapuhastust. Lisaks on automaatse täitmise funktsioon mageveepaagi lihtsaks ja ajasäästlikuks täitmiseks ning V-kujuline 900-millimeetrise töölaiusega kaabits, mis tagab mustuse vee jääkideta imemise ka kurvides.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill: Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill: Võimas mootor
Võimas mootor
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill: Automaatne täitmisfunktsioon
Automaatne täitmisfunktsioon
Lüliti EASY Operation
Lihtne kasutada
Võimas 170 Ah aku koos integreeritud laadijaga
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
Uuenduslik KIK-süsteem
Praktiline kuju
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Harjade töölaius (mm) 650
Imuri töölaius (mm) 940
Puhta/musta vee paak (l) 60 / 60
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 3900
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2340
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 170
Aku tööiga (h) max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 600 - 1300
Harja kontaktsurve (g/cm²) 315
Helirõhutase (dB(A)) 61
Nimivõimsus (W) 2100
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 300
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1520 x 900 x 1160

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • Võimas mootor
  • Paak-paagis süsteem
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Auto-Fill
  • Kummiribade tüüp: Õlikindel
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
Põrandapesumasin B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.
  • Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks
  • Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid