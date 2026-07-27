Tugev, kompaktne, mitmekülgne ja kasutajasõbralik: meie akutoitel järelkäidav põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Pack teab, kuidas erinevates kohtades hoolduspuhastuse ajal muljet avaldada. Olgu see siis jaemüügis või tööstuses: 51 cm töölaiuse ja 27 kilogrammi kontaktrõhuga ketasharjapea, kaks suurt 55 l paaki ning 850 mm laiune kaabits tagavad suurepärased puhastustulemused. Ketasharja pea ja kaabits on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja loodud kestma väga kaua. Suurepärane vaade puhastatavale alale, integreeritud veoajam ja mugav neljarattasüsteem tõstavad muljetavaldavalt esile BD 50/55 W Classic Packi kõrgetasemelise kasutajasõbralikkuse. BD 50/55 W Classic Pack on varustatud kauakestva 80 Ah võimsusega AGM-akuga, mida saab laadida kaasasoleva välise akulaadijaga.