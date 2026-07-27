Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
51 cm töölaiusega ketasharjapea ja 55-liitrised paagid võimaldavad mitmekülgse järelkäidava põrandapesumasinaga BD 50/55 W Classic Pack pindala jõudlust 2000 m²/h.
Tugev, kompaktne, mitmekülgne ja kasutajasõbralik: meie akutoitel järelkäidav põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Pack teab, kuidas erinevates kohtades hoolduspuhastuse ajal muljet avaldada. Olgu see siis jaemüügis või tööstuses: 51 cm töölaiuse ja 27 kilogrammi kontaktrõhuga ketasharjapea, kaks suurt 55 l paaki ning 850 mm laiune kaabits tagavad suurepärased puhastustulemused. Ketasharja pea ja kaabits on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja loodud kestma väga kaua. Suurepärane vaade puhastatavale alale, integreeritud veoajam ja mugav neljarattasüsteem tõstavad muljetavaldavalt esile BD 50/55 W Classic Packi kõrgetasemelise kasutajasõbralikkuse. BD 50/55 W Classic Pack on varustatud kauakestva 80 Ah võimsusega AGM-akuga, mida saab laadida kaasasoleva välise akulaadijaga.
Omadused ja tulu
Alumiiniumist tõstetav harjapeaEsmaklassiliste puhastustulemuste saavutamiseks. Väga töökindel disain. Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Nelja rattaga süsteem ja kahe ratta veduVäga lihtne transportida. Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust. Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
Lihtsasti kasutatavMasina lihtne käivitamine. Vähendab koolitusvajadust ja lühendab seadme tundmaõppimise faasi. Tänu lihtsasti mõistetavale kasutuskontseptsioonile on kasutusvigade tekkimine praktiliselt välistatud.
Standardne kaarjas raakel
- Puhastatavale pinnale jääb vähem vett, mistõttu kuivab pind kiiremini.
- Minimeerib libisemisohtu äsja pestud põrandatel.
- Suurendab imivõimsust ja ohutust.
Ergonoomilise kujuga
- Sobib erineva pikkusega kasutajatele.
- Suurendab kasutusmugavust.
- Tagab suurema produktiivsuse puhastustoimingute käigus.
Töökindel standardne raam
- Kõrge kvaliteet ennetab deformatsioonide teket.
- Suurendab seadme usaldusväärsust.
- Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
Imisüsteemi unikaalne disain
- Lihtne hooldada.
- Väiksem töömüra.
- Suurendab kasutusmugavust.
Eraldi musta vee paagi süsteem
- Väga lihtne puhastada.
- Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
- Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
- Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|55 / 55
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2550
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1530
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 76
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 8,7
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|27
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,6
|Helirõhutase (dB(A))
|65,2
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|152
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kinnitus mopi vms jaoks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne teenuse osutajatele kasutamiseks avalikes hoonetes või kontorites.
- Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
- Puhastamiseks tervishoiusektoris, transporditööstuses ja tööstuses