Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Rikkalik 80 cm töölaius ja 100-liitrine paagi maht tagavad tõhusa ja pika puhastamise meie akutoitel järelkõnnitava põrandapesumasinaga BD 80/100 W Classic Bp Pack.
Võimas veoajam, mis aitab kallakutest vaevata üles ronida, on meie järelkäidava põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack üks silmatorkavamaid omadusi. Tõuke- ja akutoitel masin on väga vastupidava konstruktsiooniga. Näiteks suure pinge all olevad komponendid, nagu kaabits ja ketasharjapea, on valmistatud tugevast ja kulumiskindlast alumiiniumist. Läbiproovitud töökontseptsioon koos vedruklambriga käepideme tagaküljel, harja kontaktrõhu lihtne suurendamine 40-lt 68 kilogrammile väga tõrksa mustuse või katte eemaldamise korral, samuti astmeteta transpordi- ja puhastuskiirus kuni 5 km/h on kasutajale väga mugavad. Suur töölaius (80 sentimeetrit) ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 m² tunnis. Uus võimas 160 Ah liitiumioonaku ülikõrge tsüklistabiilsusega ja vahepealse laadimise võimalusega tagab masina maksimaalse töövõime ning 50-amprise laadimisvooluga saab akut ka oluliselt kiiremini laadida.
Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonaku
- 4- kuni 6-kordne tsükli stabiilsus võrreldes pliiakudega.
- Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse.
- Madal isetühjenemine pikkadel pausidel.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele
- Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
- Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
- Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Tõhus ja võimas 300 W veomootor
- Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
- Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Nutikas süsteem HomeBase
- Valikuliselt saab kinnitada ka käsipuhastuseks mõeldud tarvikuid nagu konkse, konteinereid, moppi jms.
Taskukohane masin seeriast Classic
- Väga hea hinna-kvaliteedi suhe.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|810
|Imuri töölaius (mm)
|1090
|Puhta/musta vee paak (l)
|100 / 100
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4000
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2400
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 180
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 4
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Püürdelaius (mm)
|1650
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1900
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|435
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|110,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Ideaalne tööstus- ja transpordisektorisse ning lennujaamadesse
- Ideaalne puhastustöödeks ujulates, spordisaalides ja kaubanduskeskustes