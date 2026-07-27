Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC

Rikkalik 80 cm töölaius ja 100-liitrine paagi maht tagavad tõhusa ja pika puhastamise meie akutoitel järelkõnnitava põrandapesumasinaga BD 80/100 W Classic Bp Pack.

Võimas veoajam, mis aitab kallakutest vaevata üles ronida, on meie järelkäidava põrandapesumasin ​​BD 80/100 W Classic Bp Pack üks silmatorkavamaid omadusi. Tõuke- ja akutoitel masin on väga vastupidava konstruktsiooniga. Näiteks suure pinge all olevad komponendid, nagu kaabits ja ketasharjapea, on valmistatud tugevast ja kulumiskindlast alumiiniumist. Läbiproovitud töökontseptsioon koos vedruklambriga käepideme tagaküljel, harja kontaktrõhu lihtne suurendamine 40-lt 68 kilogrammile väga tõrksa mustuse või katte eemaldamise korral, samuti astmeteta transpordi- ja puhastuskiirus kuni 5 km/h on kasutajale väga mugavad. Suur töölaius (80 sentimeetrit) ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 m² tunnis. Uus võimas 160 Ah liitiumioonaku ülikõrge tsüklistabiilsusega ja vahepealse laadimise võimalusega tagab masina maksimaalse töövõime ning 50-amprise laadimisvooluga saab akut ka oluliselt kiiremini laadida.

Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonaku
  • 4- kuni 6-kordne tsükli stabiilsus võrreldes pliiakudega.
  • Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse.
  • Madal isetühjenemine pikkadel pausidel.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele
  • Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
  • Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
  • Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Tõhus ja võimas 300 W veomootor
  • Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
  • Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
  • Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Nutikas süsteem HomeBase
  • Valikuliselt saab kinnitada ka käsipuhastuseks mõeldud tarvikuid nagu konkse, konteinereid, moppi jms.
Taskukohane masin seeriast Classic
  • Väga hea hinna-kvaliteedi suhe.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 810
Imuri töölaius (mm) 1090
Puhta/musta vee paak (l) 100 / 100
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 4000
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2400
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 25,6 / 180
Aku tööiga (h) max. 3
Aku laadimisaeg (h) u. 4
Sõidukiirus (km/h) max. 5
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Püürdelaius (mm) 1650
Helirõhutase (dB(A)) 65
Nimivõimsus (W) max. 1900
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 435
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 110,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1500 x 835 x 1065

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Põrandapesumasin BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
  • Ideaalne tööstus- ja transpordisektorisse ning lennujaamadesse
  • Ideaalne puhastustöödeks ujulates, spordisaalides ja kaubanduskeskustes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid