Võimas veoajam, mis aitab kallakutest vaevata üles ronida, on meie järelkäidava põrandapesumasin ​​BD 80/100 W Classic Bp Pack üks silmatorkavamaid omadusi. Tõuke- ja akutoitel masin on väga vastupidava konstruktsiooniga. Näiteks suure pinge all olevad komponendid, nagu kaabits ja ketasharjapea, on valmistatud tugevast ja kulumiskindlast alumiiniumist. Läbiproovitud töökontseptsioon koos vedruklambriga käepideme tagaküljel, harja kontaktrõhu lihtne suurendamine 40-lt 68 kilogrammile väga tõrksa mustuse või katte eemaldamise korral, samuti astmeteta transpordi- ja puhastuskiirus kuni 5 km/h on kasutajale väga mugavad. Suur töölaius (80 sentimeetrit) ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 m² tunnis. Uus võimas 160 Ah liitiumioonaku ülikõrge tsüklistabiilsusega ja vahepealse laadimise võimalusega tagab masina maksimaalse töövõime ning 50-amprise laadimisvooluga saab akut ka oluliselt kiiremini laadida.