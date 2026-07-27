Põrandapesumasin BR 75/75 W Classic Bp

Mitmekülgne BR 75/75 W Classic Bp 75-liitrise mahutiga, kahe rulliga harjapeaga ja väga lihtsa kasutus- ja hoolduskontseptsiooniga järelkäidav põrandapesumasin.

Suurepärane puhastustulemused koos paljude rakenduste ja väga lihtsa kasutamisega: meie BR 75/75 W Classic Bp järelkäidav põrandapesumasin ​​avaldab muljet igapäevases kasutuses, olgu siis hoolduseks või sügavpuhastuseks. Muuhulgas on see tänu kaherullilisele harjapeale ja tugevale kvaliteetsest alumiiniumist kaabitsale. Väga kompaktne disain koos nutikalt integreeritud 75-liitriste paakidega võimaldab väga manööverdatavat ja väledat käsitsemist, pakkudes samas piisavalt varusid ulatuslikeks põrandapuhastustoiminguteks.

Omadused ja tulu
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
  • Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
  • Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
  • Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
  • Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disain
  • Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
  • Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
  • Kontaktrõhku saab vastavalt vajadusele tõsta 30 kilogrammilt 50 kilogrammini.
  • Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
  • Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 1030
Puhta/musta vee paak (l) 75 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3750
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2250
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 2,5
Sõidukiirus (km/h) max. 5
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 40,5 / 145
Veetarbimine (l/min) max. 2,75
Helirõhutase (dB(A)) 65 - 65
Nimivõimsus (W) max. 2050
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 100
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1520 x 810 x 1065

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BR 75/75 W Classic Bp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
  • Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
  • Sobib hästi puhastusteenuse ettevõtetele, nt. spordisaalides
Lisatarvikud
Puhastusvahendid