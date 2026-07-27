Põrandapesumasin BR 75/75 W Classic Bp
Mitmekülgne BR 75/75 W Classic Bp 75-liitrise mahutiga, kahe rulliga harjapeaga ja väga lihtsa kasutus- ja hoolduskontseptsiooniga järelkäidav põrandapesumasin.
Suurepärane puhastustulemused koos paljude rakenduste ja väga lihtsa kasutamisega: meie BR 75/75 W Classic Bp järelkäidav põrandapesumasin avaldab muljet igapäevases kasutuses, olgu siis hoolduseks või sügavpuhastuseks. Muuhulgas on see tänu kaherullilisele harjapeale ja tugevale kvaliteetsest alumiiniumist kaabitsale. Väga kompaktne disain koos nutikalt integreeritud 75-liitriste paakidega võimaldab väga manööverdatavat ja väledat käsitsemist, pakkudes samas piisavalt varusid ulatuslikeks põrandapuhastustoiminguteks.
Omadused ja tulu
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disain
- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
- Kontaktrõhku saab vastavalt vajadusele tõsta 30 kilogrammilt 50 kilogrammini.
- Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
- Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|1030
|Puhta/musta vee paak (l)
|75 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3750
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2250
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,75
|Helirõhutase (dB(A))
|65 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 2050
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
- Sobib hästi puhastusteenuse ettevõtetele, nt. spordisaalides