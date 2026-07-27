Suurepärane puhastustulemused koos paljude rakenduste ja väga lihtsa kasutamisega: meie BR 75/75 W Classic Bp järelkäidav põrandapesumasin ​​avaldab muljet igapäevases kasutuses, olgu siis hoolduseks või sügavpuhastuseks. Muuhulgas on see tänu kaherullilisele harjapeale ja tugevale kvaliteetsest alumiiniumist kaabitsale. Väga kompaktne disain koos nutikalt integreeritud 75-liitriste paakidega võimaldab väga manööverdatavat ja väledat käsitsemist, pakkudes samas piisavalt varusid ulatuslikeks põrandapuhastustoiminguteks.