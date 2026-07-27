Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitel BR 75/75 W Classic Bp järelkäidav põrandapesumasin on äärmiselt kasutajasõbralik ja tagab suurepärase puhastustulemuse paljudes erinevates kasutusvaldkondades. Muuhulgas on see tänu kvaliteetsetele komponentidele, nagu selle topeltrulliga harjapea ja vastupidav alumiiniumkaabits. Tugev masin, mis on vaatamata suurtele 75-liitristele paakidele ka äärmiselt kompaktne, on hästi manööverdatav ja ideaalne pikkadeks puhastustöödeks.