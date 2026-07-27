Põrandapesumasin BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
BR 75/75 W Klassikaline Bp 75-liitrise paagi ja kahe rulliga harjapeaga järelkäidav põrandapesumasin. Väga lihtne kasutada ja sobib paljudeks erinevateks rakendusteks.
Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitel BR 75/75 W Classic Bp järelkäidav põrandapesumasin on äärmiselt kasutajasõbralik ja tagab suurepärase puhastustulemuse paljudes erinevates kasutusvaldkondades. Muuhulgas on see tänu kvaliteetsetele komponentidele, nagu selle topeltrulliga harjapea ja vastupidav alumiiniumkaabits. Tugev masin, mis on vaatamata suurtele 75-liitristele paakidele ka äärmiselt kompaktne, on hästi manööverdatav ja ideaalne pikkadeks puhastustöödeks.
Omadused ja tulu
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
Väga lihtne tööpõhimõte
Kompaktne ja töökindel disain
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|1030
|Puhta/musta vee paak (l)
|75 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3750
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2250
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,75
|Helirõhutase (dB(A))
|65 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 2050
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
- Sobib hästi puhastusteenuse ettevõtetele, nt. spordisaalides