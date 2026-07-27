Põrandapesumasin BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah

BR 75/75 W Klassikaline Bp 75-liitrise paagi ja kahe rulliga harjapeaga järelkäidav põrandapesumasin. Väga lihtne kasutada ja sobib paljudeks erinevateks rakendusteks.

Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitel BR 75/75 W Classic Bp järelkäidav põrandapesumasin on äärmiselt kasutajasõbralik ja tagab suurepärase puhastustulemuse paljudes erinevates kasutusvaldkondades. Muuhulgas on see tänu kvaliteetsetele komponentidele, nagu selle topeltrulliga harjapea ja vastupidav alumiiniumkaabits. Tugev masin, mis on vaatamata suurtele 75-liitristele paakidele ka äärmiselt kompaktne, on hästi manööverdatav ja ideaalne pikkadeks puhastustöödeks.

Omadused ja tulu
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
Väga lihtne tööpõhimõte
Kompaktne ja töökindel disain
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 1030
Puhta/musta vee paak (l) 75 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3750
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2250
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 170
Aku tööiga (h) max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 220 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) max. 5
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 40,5 / 145
Veetarbimine (l/min) max. 2,75
Helirõhutase (dB(A)) 65 - 65
Nimivõimsus (W) max. 2050
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 100
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1520 x 810 x 1065

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
  • Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
  • Sobib hästi puhastusteenuse ettevõtetele, nt. spordisaalides
Lisatarvikud
Puhastusvahendid