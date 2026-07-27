Põrandapesumasin BR 85/100 W Classic Bp
Tõhus, võimas ja väga töökindel: akutoitel BR 85/100 W Bp Classic järelkäidav põrandapesumasin, mille töölaius on 85 cm ja paagi maht 100 l.
Mugav ja võimas veoajam, mis aitab isegi hõlpsalt kallakutest üles ronida ning on pidevalt reguleeritav kuni 5 km/h transpordi- ja puhastuskiiruseks, on meie akutoitel BR 85/100 W Bp Classic l üks silmatorkavamaid omadusi. Teine mugav funktsioon kasutajatele on järeleproovitud töökontseptsioon koos käepideme tagaküljel oleva vedruklambri ja Home Base adapteriga, mis võimaldab kaasas kanda vajalikke puhastusnõusid. Suur töölaius, 85 sentimeetrit, ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. BR 85/100 W Bp Classic on optimaalselt ette valmistatud ka rasketeks rakendusteks. Näiteks suurele pingele alluvad komponendid, nagu kaabitsad ja rullharjapead, on valmistatud tugevast survevalualumiiniumist ja taluvad seetõttu suuri koormusi.
Omadused ja tulu
Enim koormust saavad komponendid nagu raakel ja harjapea on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele
- Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
- Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
- Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Tõhus ja võimas 300 W ajamimootor
- Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
- Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Nutikas süsteem HomeBase
- Valikuliselt saab kinnitada ka käsipuhastuseks mõeldud tarvikuid nagu konkse, konteinereid, moppi jms.
Odav masin Classic sarjast
- Väga hea hinna-kvaliteedi suhe.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1090
|Puhta/musta vee paak (l)
|100 / 100
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4250
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2550
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 4,25
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 2350
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|110
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.