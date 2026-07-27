Mugav ja võimas veoajam, mis aitab isegi hõlpsalt kallakutest üles ronida ning on pidevalt reguleeritav kuni 5 km/h transpordi- ja puhastuskiiruseks, on meie akutoitel BR 85/100 W Bp Classic l ​​üks silmatorkavamaid omadusi. Teine mugav funktsioon kasutajatele on järeleproovitud töökontseptsioon koos käepideme tagaküljel oleva vedruklambri ja Home Base adapteriga, mis võimaldab kaasas kanda vajalikke puhastusnõusid. Suur töölaius, 85 sentimeetrit, ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. BR 85/100 W Bp Classic on optimaalselt ette valmistatud ka rasketeks rakendusteks. Näiteks suurele pingele alluvad komponendid, nagu kaabitsad ja rullharjapead, on valmistatud tugevast survevalualumiiniumist ja taluvad seetõttu suuri koormusi.