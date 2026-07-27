Põrandapesumasin BR 85/100 W Classic Bp

Tõhus, võimas ja väga töökindel: akutoitel BR 85/100 W Bp Classic järelkäidav põrandapesumasin, mille töölaius on 85 cm ja paagi maht 100 l.

Mugav ja võimas veoajam, mis aitab isegi hõlpsalt kallakutest üles ronida ning on pidevalt reguleeritav kuni 5 km/h transpordi- ja puhastuskiiruseks, on meie akutoitel BR 85/100 W Bp Classic l ​​üks silmatorkavamaid omadusi. Teine mugav funktsioon kasutajatele on järeleproovitud töökontseptsioon koos käepideme tagaküljel oleva vedruklambri ja Home Base adapteriga, mis võimaldab kaasas kanda vajalikke puhastusnõusid. Suur töölaius, 85 sentimeetrit, ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. BR 85/100 W Bp Classic on optimaalselt ette valmistatud ka rasketeks rakendusteks. Näiteks suurele pingele alluvad komponendid, nagu kaabitsad ja rullharjapead, on valmistatud tugevast survevalualumiiniumist ja taluvad seetõttu suuri koormusi.

Omadused ja tulu
Enim koormust saavad komponendid nagu raakel ja harjapea on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist
  • Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
  • Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele
  • Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
  • Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
  • Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Tõhus ja võimas 300 W ajamimootor
  • Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
  • Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
  • Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Nutikas süsteem HomeBase
  • Valikuliselt saab kinnitada ka käsipuhastuseks mõeldud tarvikuid nagu konkse, konteinereid, moppi jms.
Odav masin Classic sarjast
  • Väga hea hinna-kvaliteedi suhe.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Harjade töölaius (mm) 850
Imuri töölaius (mm) 1090
Puhta/musta vee paak (l) 100 / 100
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 4250
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2550
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 4,25
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Helirõhutase (dB(A)) 63 - 65
Nimivõimsus (W) max. 2350
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 110
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1525 x 910 x 1065

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BR 85/100 W Classic Bp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid