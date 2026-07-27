Täielikult varustatud võimsa 170 Ah aku, vastava laadija ning paljude kasulike ja mugavate seadmete funktsioonide ja funktsioonidega, meie BR 85/100 W Bp Pack Classic lükatav põrandapesumasin ​​teab, kuidas muljet avaldada kohe alguses. Selle 85-sentimeetrine töölaius ja 100-liitrine paagi maht võimaldavad töötada kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. Suurele pingele alluvad komponendid, nagu rullharjapead ja kaabitsad, on valmistatud tahkest survevalualumiiniumist ja seetõttu saab neid kasutada ka kõige raskemate puhastustööde jaoks. Võimas veoajam on pidevalt reguleeritav transpordi- ja puhastuskiiruseks kuni 5 km/h ning suudab ka kallakutel probleemideta toime tulla. Kasutajasõbralikud ja mugavad detailid, nagu suurepärane ülevaade, selle lihtne käsitsemine ja integreeritud Home Base'i adapter, mis võimaldab kaasas kanda täiendavaid puhastusvahendeid, annavad BR 85/100 W Bp Pack Classic nutikale üldisele kontseptsioonile jooneks.