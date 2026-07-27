Põrandapesumasin BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 85/100 W Bp Pack Classic 85 cm töölaiuse ja 100 l mahutitega järelkäidav põrandapesumasin, samuti 170 Ah aku ja vastav laadija standardvarustuses.
Täielikult varustatud võimsa 170 Ah aku, vastava laadija ning paljude kasulike ja mugavate seadmete funktsioonide ja funktsioonidega, meie BR 85/100 W Bp Pack Classic lükatav põrandapesumasin teab, kuidas muljet avaldada kohe alguses. Selle 85-sentimeetrine töölaius ja 100-liitrine paagi maht võimaldavad töötada kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. Suurele pingele alluvad komponendid, nagu rullharjapead ja kaabitsad, on valmistatud tahkest survevalualumiiniumist ja seetõttu saab neid kasutada ka kõige raskemate puhastustööde jaoks. Võimas veoajam on pidevalt reguleeritav transpordi- ja puhastuskiiruseks kuni 5 km/h ning suudab ka kallakutel probleemideta toime tulla. Kasutajasõbralikud ja mugavad detailid, nagu suurepärane ülevaade, selle lihtne käsitsemine ja integreeritud Home Base'i adapter, mis võimaldab kaasas kanda täiendavaid puhastusvahendeid, annavad BR 85/100 W Bp Pack Classic nutikale üldisele kontseptsioonile jooneks.
Omadused ja tulu
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
Nutikas süsteem HomeBase
Taskukohane masin seeriast Classic
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1090
|Puhta/musta vee paak (l)
|100 / 100
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4250
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2550
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 170
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 2350
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|110
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.