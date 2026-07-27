Põrandapesumasin BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah

BR 85/100 W Bp Pack Classic 85 cm töölaiuse ja 100 l mahutitega järelkäidav põrandapesumasin, samuti 170 Ah aku ja vastav laadija standardvarustuses.

Täielikult varustatud võimsa 170 Ah aku, vastava laadija ning paljude kasulike ja mugavate seadmete funktsioonide ja funktsioonidega, meie BR 85/100 W Bp Pack Classic lükatav põrandapesumasin ​​teab, kuidas muljet avaldada kohe alguses. Selle 85-sentimeetrine töölaius ja 100-liitrine paagi maht võimaldavad töötada kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. Suurele pingele alluvad komponendid, nagu rullharjapead ja kaabitsad, on valmistatud tahkest survevalualumiiniumist ja seetõttu saab neid kasutada ka kõige raskemate puhastustööde jaoks. Võimas veoajam on pidevalt reguleeritav transpordi- ja puhastuskiiruseks kuni 5 km/h ning suudab ka kallakutel probleemideta toime tulla. Kasutajasõbralikud ja mugavad detailid, nagu suurepärane ülevaade, selle lihtne käsitsemine ja integreeritud Home Base'i adapter, mis võimaldab kaasas kanda täiendavaid puhastusvahendeid, annavad BR 85/100 W Bp Pack Classic nutikale üldisele kontseptsioonile jooneks.

Omadused ja tulu
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
Nutikas süsteem HomeBase
Taskukohane masin seeriast Classic
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Harjade töölaius (mm) 850
Imuri töölaius (mm) 1090
Puhta/musta vee paak (l) 100 / 100
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 4250
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2550
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 170
Aku tööiga (h) max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 220 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Helirõhutase (dB(A)) 63 - 65
Nimivõimsus (W) max. 2350
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 110
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1525 x 910 x 1065

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid