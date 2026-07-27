Põrandapesumasin BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Võimas 285 Ah aku ja laadija on standardvarustuses: meie BR 85/100 W Bp Pack Classic 85 cm töölaiuse ja 100 l paakidega põrandapesumasin
Täielikult varustatud kauakestva 285 Ah aku, vastava laadija ning paljude kasulike ja mugavate varustusfunktsioonide ja -funktsioonidega, paistab meie BR 85/100 W Bp Pack Classic järelkäidav põrandapesumasin kohe algusest peale silma. Selle 85-sentimeetrine töölaius ja 100-liitrine paagi maht võimaldavad töötada kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. Võimas veoajam mitte ainult ei juhi kallakuid pingevabalt, vaid on ka pidevalt reguleeritav transpordi- ja puhastuskiiruseks kuni 5 km/h. Eriti suure pinge all olevad komponendid, nagu rullharjapead ja kaabitsad, on valmistatud tugevast survevalualumiiniumist ja seetõttu saab neid kasutada ka kõige raskemate puhastustööde jaoks. Kasutajasõbralikud ja mugavad detailid, nagu suurepärane ülevaade, selle lihtne käsitsemine ja integreeritud Home Base'i adapter, mis võimaldab kaasas kanda täiendavaid puhastusnõusid, annavad BR 85/100 W Bp Pack Classic nutikale üldisele kontseptsioonile jooneks.
Omadused ja tulu
Enim koormust saavad komponendid nagu raakel ja harjapea on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist
Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele
Tõhus ja võimas 300 W ajamimootor
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
Nutikas süsteem HomeBase
Odav masin Classic sarjast
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1090
|Puhta/musta vee paak (l)
|100 / 100
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4250
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2550
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 285
|Aku tööiga (h)
|max. 4,25
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 2350
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|110
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaemüügis, DIY kauplustes, kaubanduskeskustes, kaubanduses, tööstuses ja lennujaamades.