Täielikult varustatud kauakestva 285 Ah aku, vastava laadija ning paljude kasulike ja mugavate varustusfunktsioonide ja -funktsioonidega, paistab meie BR 85/100 W Bp Pack Classic järelkäidav põrandapesumasin ​​kohe algusest peale silma. Selle 85-sentimeetrine töölaius ja 100-liitrine paagi maht võimaldavad töötada kuni 4800 ruutmeetrit tunnis. Võimas veoajam mitte ainult ei juhi kallakuid pingevabalt, vaid on ka pidevalt reguleeritav transpordi- ja puhastuskiiruseks kuni 5 km/h. Eriti suure pinge all olevad komponendid, nagu rullharjapead ja kaabitsad, on valmistatud tugevast survevalualumiiniumist ja seetõttu saab neid kasutada ka kõige raskemate puhastustööde jaoks. Kasutajasõbralikud ja mugavad detailid, nagu suurepärane ülevaade, selle lihtne käsitsemine ja integreeritud Home Base'i adapter, mis võimaldab kaasas kanda täiendavaid puhastusnõusid, annavad BR 85/100 W Bp Pack Classic nutikale üldisele kontseptsioonile jooneks.