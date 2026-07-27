Põrandapesumasin BD 35/15 C Classic Pack

Põrandapesumasin ​​BD 35/15 C Classic on ideaalne lahendus väikestesse ruumidesse, pakkudes erakordset mitmekülgsust. Suurepärane manööverdusvõime ja kompaktsus muudavad puhastamise lihtsaks. Sisseehitatud akulaadija tagab mugava laadimise olenemata asukohast.

BD 35/15 C kompaktse suuruse ja silmapaistvate funktsioonidega pakub see masin erakordset paindlikkust, kasutuslihtsust ja tõhusaid puhastusvõimalusi. 35 cm harjapeaga varustatud BD 35/15 C pakub silmapaistvat puhastustõhusust ja manööverdusvõimet. Spetsiaalselt väiksemate ruumide jaoks loodud BD 35/15 C on ideaalne navigeerimiseks kitsastes nurkades ja rahvarohketes möbleeritud kohtades. 68 cm kõrgusega sobib see enamiku laudade ja mööbli alla. Veel üks BD 35/15 C mugav funktsioon on selle sisseehitatud akulaadija. See võimaldab operaatoril laadida masinat mis tahes kohas. Kompaktne skraberkuivati ​​BD 35/15 C on loodud vastupidavuse ja töökindluse tagamiseks. Tugev disain ja kvaliteetsed komponendid tagavad pika kasutusea ka nõudlikes keskkondades. Kergesti ligipääsetav disain muudab ka rutiinsed hooldus- ja puhastustööd lihtsamaks, nii et neid saab teha kiiresti ja lihtsalt.

Omadused ja tulu
Sisseehitatud laadija
  • Laia pingeulatusega laadija mugavaks laadimiseks kõikjal
  • Ühildub laia pingevahemikuga
Kompaktsed mõõtmed
  • Hea manööverdusvõime
  • Lihtne seinast eemale liigutada
  • Lihtsasti käsitsetav
Optimaalne tolmuimemine
  • Kaabits imab usaldusväärselt vett ka kitsastes nurkades.
  • Kuivatab põranda koheselt
Kokkupandav ja reguleeritav juhtkäepide
  • Kompaktne disain, säästab ladustamise ajal rohkem ruumi
  • Lihtne transportida, mahub enamikesse autodesse
  • Ergonoomiliselt reguleeritav erinevatele juhi kõrgustele.
Reguleeritav vee voolukiirus
  • Maksimaalne veekulu 1 l/min
  • Reguleeritav olenevalt põranda tüübist ja mustusest
Kergesti ligipääsetav harjapea
  • Pintsli eemaldamiseks pole vaja tööriistu
  • Lihtne hooldus peale tööd
Eemaldatav musta vee paak
  • Lihtne hooldada
öko!efektiivsuse režiim
  • Väiksem energiatarve
  • Madalam müratase
  • Pikendab tööaega kuni 25%
Veevarustuse parandamine
  • Vastab EU standardile
  • Ühtlasem veejaotus parandab puhastustulemusi
Ekraan
  • Veakoodide ja oleku kuvamine hõlbustab teenindust
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Harjade töölaius (mm) 350
Imuri töölaius (mm) 470
Puhta/musta vee paak (l) max. 15 / max. 15
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 1400
Tegelik töövõimsus (m²/h) 700
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 12 / 38
Aku tööiga (h) max. 2
Aku laadimisaeg (h) nominaal 10
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²) 25
Veetarbimine (l/min) max. 0,95
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 54
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Transportrattad

Seadmed

  • Kummiribade tüüp: Linatex®
Põrandapesumasin BD 35/15 C Classic Pack
Põrandapesumasin BD 35/15 C Classic Pack
Põrandapesumasin BD 35/15 C Classic Pack
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • BSC
  • Jaekaubandus
  • Majutus
  • ReCa
  • Avalik teenistus
  • Tervishoid
  • Kontorid
Lisatarvikud
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