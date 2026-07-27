BD 35/15 C kompaktse suuruse ja silmapaistvate funktsioonidega pakub see masin erakordset paindlikkust, kasutuslihtsust ja tõhusaid puhastusvõimalusi. 35 cm harjapeaga varustatud BD 35/15 C pakub silmapaistvat puhastustõhusust ja manööverdusvõimet. Spetsiaalselt väiksemate ruumide jaoks loodud BD 35/15 C on ideaalne navigeerimiseks kitsastes nurkades ja rahvarohketes möbleeritud kohtades. 68 cm kõrgusega sobib see enamiku laudade ja mööbli alla. Veel üks BD 35/15 C mugav funktsioon on selle sisseehitatud akulaadija. See võimaldab operaatoril laadida masinat mis tahes kohas. Kompaktne skraberkuivati ​​BD 35/15 C on loodud vastupidavuse ja töökindluse tagamiseks. Tugev disain ja kvaliteetsed komponendid tagavad pika kasutusea ka nõudlikes keskkondades. Kergesti ligipääsetav disain muudab ka rutiinsed hooldus- ja puhastustööd lihtsamaks, nii et neid saab teha kiiresti ja lihtsalt.