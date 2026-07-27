Põrandapesumasin BD 35/15 C Classic Pack
Põrandapesumasin BD 35/15 C Classic on ideaalne lahendus väikestesse ruumidesse, pakkudes erakordset mitmekülgsust. Suurepärane manööverdusvõime ja kompaktsus muudavad puhastamise lihtsaks. Sisseehitatud akulaadija tagab mugava laadimise olenemata asukohast.
BD 35/15 C kompaktse suuruse ja silmapaistvate funktsioonidega pakub see masin erakordset paindlikkust, kasutuslihtsust ja tõhusaid puhastusvõimalusi. 35 cm harjapeaga varustatud BD 35/15 C pakub silmapaistvat puhastustõhusust ja manööverdusvõimet. Spetsiaalselt väiksemate ruumide jaoks loodud BD 35/15 C on ideaalne navigeerimiseks kitsastes nurkades ja rahvarohketes möbleeritud kohtades. 68 cm kõrgusega sobib see enamiku laudade ja mööbli alla. Veel üks BD 35/15 C mugav funktsioon on selle sisseehitatud akulaadija. See võimaldab operaatoril laadida masinat mis tahes kohas. Kompaktne skraberkuivati BD 35/15 C on loodud vastupidavuse ja töökindluse tagamiseks. Tugev disain ja kvaliteetsed komponendid tagavad pika kasutusea ka nõudlikes keskkondades. Kergesti ligipääsetav disain muudab ka rutiinsed hooldus- ja puhastustööd lihtsamaks, nii et neid saab teha kiiresti ja lihtsalt.
Omadused ja tulu
Sisseehitatud laadija
- Laia pingeulatusega laadija mugavaks laadimiseks kõikjal
- Ühildub laia pingevahemikuga
Kompaktsed mõõtmed
- Hea manööverdusvõime
- Lihtne seinast eemale liigutada
- Lihtsasti käsitsetav
Optimaalne tolmuimemine
- Kaabits imab usaldusväärselt vett ka kitsastes nurkades.
- Kuivatab põranda koheselt
Kokkupandav ja reguleeritav juhtkäepide
- Kompaktne disain, säästab ladustamise ajal rohkem ruumi
- Lihtne transportida, mahub enamikesse autodesse
- Ergonoomiliselt reguleeritav erinevatele juhi kõrgustele.
Reguleeritav vee voolukiirus
- Maksimaalne veekulu 1 l/min
- Reguleeritav olenevalt põranda tüübist ja mustusest
Kergesti ligipääsetav harjapea
- Pintsli eemaldamiseks pole vaja tööriistu
- Lihtne hooldus peale tööd
Eemaldatav musta vee paak
- Lihtne hooldada
öko!efektiivsuse režiim
- Väiksem energiatarve
- Madalam müratase
- Pikendab tööaega kuni 25%
Veevarustuse parandamine
- Vastab EU standardile
- Ühtlasem veejaotus parandab puhastustulemusi
Ekraan
- Veakoodide ja oleku kuvamine hõlbustab teenindust
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Harjade töölaius (mm)
|350
|Imuri töölaius (mm)
|470
|Puhta/musta vee paak (l)
|max. 15 / max. 15
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 1400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|700
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|12 / 38
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|nominaal 10
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|25
|Veetarbimine (l/min)
|max. 0,95
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|54
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Transportrattad
Seadmed
- Kummiribade tüüp: Linatex®
Videos
Kasutusvaldkonnad
- BSC
- Jaekaubandus
- Majutus
- ReCa
- Avalik teenistus
- Tervishoid
- Kontorid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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