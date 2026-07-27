Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Akutoitega kompaktne BD 43/25 C Classic Bp Pack lükatav põrandapesumasin ​​43 cm töölaiusega, 25-liitriste paakide, ketasharja pea ja 80-Ah liitiumioonakuga.

Ülikompaktsed proportsioonid, 43-sentimeetrine töölaius ja 25-liitrine värske ja musta vee paak jaoks muudavad meie akutoitel 43/25 C Classic Bp Pack lükatav põrandapesumasin ​​ideaalseks lahenduseks kasutamiseks kõikjal, kus ruumipuudus raskendab suuremate põrandapuhastusmasinate kasutamist. Hoonetöövõtjad, hotellid ja restoranid või väiksemad kauplused saavad kasu selle manööverdusvõimest, puhastatava pinna selgest vaatest ja ketasharjapea vaiksest töömürast, mis muudab selle sobivaks kasutamiseks ka lahtiolekuaegadel. Võimas, hooldust vajav 80 Ah võimsusega liitiumioonaku annab masinale toite kuni kaheks kasutustunniks ning laadimist saab igal ajal laadida vastava akulaadija abil. Aku tsükli stabiilsus on kuni neli korda kõrgem kui tavalistel pliiakudel, mis tähendab, et masina üldkulud selle kasutusea jooksul on madalamad ja 43/25 C Classic Bp Pack on alati kasutusvalmis.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Kauakestev liitium-ioonaku
Kauakestev liitium-ioonaku
Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akutehnoloogia.
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Tugev disain
Tugev disain
Tugevad juhtelemendid, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kõrge töökindlus ja vastupidavus.
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Kergesti navigeeritav juhtpaneel koos selgete piktogrammidega. Surnud mehe lüliti ja solenoidklapp automaatseks veeseiskamiseks. Lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtelementidele.
Tõhus ühe harjaga süsteem
  • Vaikne ja energiasäästlik ketasharjapea.
  • Sobib puhastamiseks müratundlikes piirkondades.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 430
Imuri töölaius (mm) 750
Puhta/musta vee paak (l) 25 / 25
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 1720
Tegelik töövõimsus (m²/h) 860
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 24 / 90
Aku tööiga (h) max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Veetarbimine (l/min) max. 2,7
Helirõhutase (dB(A)) 66
Nimivõimsus (W) 1100
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 44
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Laadija
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne lahendus ehitustöövõtjatele, hotellidele ja restoranidele
  • Samuti põrandate puhastamiseks väiksemates jaemüügiüksustes
  • Hoolduspuhastuseks haiglates ja kliinikutes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid