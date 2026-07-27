Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Akutoitega kompaktne BD 43/25 C Classic Bp Pack lükatav põrandapesumasin 43 cm töölaiusega, 25-liitriste paakide, ketasharja pea ja 80-Ah liitiumioonakuga.
Ülikompaktsed proportsioonid, 43-sentimeetrine töölaius ja 25-liitrine värske ja musta vee paak jaoks muudavad meie akutoitel 43/25 C Classic Bp Pack lükatav põrandapesumasin ideaalseks lahenduseks kasutamiseks kõikjal, kus ruumipuudus raskendab suuremate põrandapuhastusmasinate kasutamist. Hoonetöövõtjad, hotellid ja restoranid või väiksemad kauplused saavad kasu selle manööverdusvõimest, puhastatava pinna selgest vaatest ja ketasharjapea vaiksest töömürast, mis muudab selle sobivaks kasutamiseks ka lahtiolekuaegadel. Võimas, hooldust vajav 80 Ah võimsusega liitiumioonaku annab masinale toite kuni kaheks kasutustunniks ning laadimist saab igal ajal laadida vastava akulaadija abil. Aku tsükli stabiilsus on kuni neli korda kõrgem kui tavalistel pliiakudel, mis tähendab, et masina üldkulud selle kasutusea jooksul on madalamad ja 43/25 C Classic Bp Pack on alati kasutusvalmis.
Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonakuPikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akutehnoloogia.
Tugev disainTugevad juhtelemendid, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kõrge töökindlus ja vastupidavus.
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelileKergesti navigeeritav juhtpaneel koos selgete piktogrammidega. Surnud mehe lüliti ja solenoidklapp automaatseks veeseiskamiseks. Lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtelementidele.
Tõhus ühe harjaga süsteem
- Vaikne ja energiasäästlik ketasharjapea.
- Sobib puhastamiseks müratundlikes piirkondades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Imuri töölaius (mm)
|750
|Puhta/musta vee paak (l)
|25 / 25
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1720
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|860
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|24 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,7
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Nimivõimsus (W)
|1100
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|44
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne lahendus ehitustöövõtjatele, hotellidele ja restoranidele
- Samuti põrandate puhastamiseks väiksemates jaemüügiüksustes
- Hoolduspuhastuseks haiglates ja kliinikutes