Ülikompaktsed proportsioonid, 43-sentimeetrine töölaius ja 25-liitrine värske ja musta vee paak jaoks muudavad meie akutoitel 43/25 C Classic Bp Pack lükatav põrandapesumasin ​​ideaalseks lahenduseks kasutamiseks kõikjal, kus ruumipuudus raskendab suuremate põrandapuhastusmasinate kasutamist. Hoonetöövõtjad, hotellid ja restoranid või väiksemad kauplused saavad kasu selle manööverdusvõimest, puhastatava pinna selgest vaatest ja ketasharjapea vaiksest töömürast, mis muudab selle sobivaks kasutamiseks ka lahtiolekuaegadel. Võimas, hooldust vajav 80 Ah võimsusega liitiumioonaku annab masinale toite kuni kaheks kasutustunniks ning laadimist saab igal ajal laadida vastava akulaadija abil. Aku tsükli stabiilsus on kuni neli korda kõrgem kui tavalistel pliiakudel, mis tähendab, et masina üldkulud selle kasutusea jooksul on madalamad ja 43/25 C Classic Bp Pack on alati kasutusvalmis.