Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
BD 43/25 C Classic Bp Pack lükatav põrandapesumasin 43 cm töölaiuse ja 25-liitriste paakidega, standardvarustuses 80 Ah liitiumioonaku ja kiirlaadijaga.
Võimas, kompaktne, vaikne: Kärcheri 43/25 C Classic Bp Pack akutoitel lükatav põrandapesumasin. Standardvarustuses olev sisseehitatud 80 Ah hooldusvaba liitiumioonaku – koos ülimadala energiatarbega ja vaikse ketasharjapeaga – annab kuni kaks tundi puhastust. Tänu oma kompaktsele disainile, 43 sentimeetri töölaiusele ja kahele 25-liitrisele paagile värske ja musta vee jaoks, pakub väike põrandapesumasin maksimaalset manööverdusvõimet, mistõttu on see ideaalne raskesti ligipääsetavates kohtades. Sellisena sobib see ideaalselt kasutamiseks ehitustöövõtjatele, aga ka hoolduspuhastuseks hotellides, restoranides, väikestes kauplustes või kliinikutes.
Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonakuPikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akutehnoloogia.
Tugev disainTugevad juhtelemendid, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kõrge töökindlus ja vastupidavus.
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelileKergesti navigeeritav juhtpaneel koos selgete piktogrammidega. Surnud mehe lüliti ja solenoidklapp automaatseks veeseiskamiseks. Lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtelementidele.
Tõhus ühe harjaga süsteem
- Vaikne ja energiasäästlik ketasharjapea.
- Sobib puhastamiseks müratundlikes piirkondades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Imuri töölaius (mm)
|750
|Puhta/musta vee paak (l)
|25 / 25
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1720
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|860
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|24 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,7
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Nimivõimsus (W)
|1100
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|44
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku
- Laadija
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne lahendus ehitustöövõtjatele, hotellidele ja restoranidele
- Hoolduspuhastuseks haiglates ja kliinikutes
- Samuti põrandate puhastamiseks väiksemates jaemüügiüksustes