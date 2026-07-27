Võimas, kompaktne, vaikne: Kärcheri 43/25 C Classic Bp Pack akutoitel lükatav põrandapesumasin. Standardvarustuses olev sisseehitatud 80 Ah hooldusvaba liitiumioonaku – koos ülimadala energiatarbega ja vaikse ketasharjapeaga – annab kuni kaks tundi puhastust. Tänu oma kompaktsele disainile, 43 sentimeetri töölaiusele ja kahele 25-liitrisele paagile värske ja musta vee jaoks, pakub väike põrandapesumasin maksimaalset manööverdusvõimet, mistõttu on see ideaalne raskesti ligipääsetavates kohtades. Sellisena sobib see ideaalselt kasutamiseks ehitustöövõtjatele, aga ka hoolduspuhastuseks hotellides, restoranides, väikestes kauplustes või kliinikutes.