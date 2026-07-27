Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC

BD 43/25 C Classic Bp Pack lükatav põrandapesumasin ​​43 cm töölaiuse ja 25-liitriste paakidega, standardvarustuses 80 Ah liitiumioonaku ja kiirlaadijaga.

Võimas, kompaktne, vaikne: Kärcheri 43/25 C Classic Bp Pack akutoitel lükatav põrandapesumasin. Standardvarustuses olev sisseehitatud 80 Ah hooldusvaba liitiumioonaku – koos ülimadala energiatarbega ja vaikse ketasharjapeaga – annab kuni kaks tundi puhastust. Tänu oma kompaktsele disainile, 43 sentimeetri töölaiusele ja kahele 25-liitrisele paagile värske ja musta vee jaoks, pakub väike põrandapesumasin maksimaalset manööverdusvõimet, mistõttu on see ideaalne raskesti ligipääsetavates kohtades. Sellisena sobib see ideaalselt kasutamiseks ehitustöövõtjatele, aga ka hoolduspuhastuseks hotellides, restoranides, väikestes kauplustes või kliinikutes.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Kauakestev liitium-ioonaku
Kauakestev liitium-ioonaku
Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele. Hooldusvaba akutehnoloogia.
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Tugev disain
Tugev disain
Tugevad juhtelemendid, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kõrge töökindlus ja vastupidavus.
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile
Kergesti navigeeritav juhtpaneel koos selgete piktogrammidega. Surnud mehe lüliti ja solenoidklapp automaatseks veeseiskamiseks. Lihtne kasutada tänu värvikoodiga juhtelementidele.
Tõhus ühe harjaga süsteem
  • Vaikne ja energiasäästlik ketasharjapea.
  • Sobib puhastamiseks müratundlikes piirkondades.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 430
Imuri töölaius (mm) 750
Puhta/musta vee paak (l) 25 / 25
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 1720
Tegelik töövõimsus (m²/h) 860
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 24 / 90
Aku tööiga (h) max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Veetarbimine (l/min) max. 2,7
Helirõhutase (dB(A)) 66
Nimivõimsus (W) 1100
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 44
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku
  • Laadija
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Põrandapesumasin BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne lahendus ehitustöövõtjatele, hotellidele ja restoranidele
  • Hoolduspuhastuseks haiglates ja kliinikutes
  • Samuti põrandate puhastamiseks väiksemates jaemüügiüksustes
Lisatarvikud
Puhastusvahendid