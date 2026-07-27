Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Integreeritud 115 Ah mahtuvusega AGM aku tagab lükatavale põrandapesumasinale BD 70/75 W Classic Bp Pack pikema tööaja. Töökindel ja mitmekülgne masin.
Kärcheri lükatav põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack tagab muljetavaldavad head puhastustulemused, kuna on varustatud selliste kõrgekvaliteetsete elementidega nagu kahe harjaga harjapea, millel on kontaktsurve reguleerimise võimalus, ning alumiiniumist raakel. 75-liitrine paak ja integreeritud hooldusvaba 11 Ah AGM aku tagavad pika tööaja. Masina kompaktne disain võimaldab sellega hästi manööverdada, samas kui selle töökindel disain tagab, et masinat saab kasutada isegi keerulisteks puhastustoiminguteks. Masin on äärmiselt kasutajasõbralik, kuna seda on lihtne kasutada ja hooldada.
Omadused ja tulu
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disain
- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
- Kontaktsurve saab vajadusel suurendada 30 kg pealt 50 kiloni.
- Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
- Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|705
|Imuri töölaius (mm)
|1030
|Puhta/musta vee paak (l)
|75 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3525
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2115
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 115
|Aku tööiga (h)
|max. 2,2
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 12,4
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Püürdelaius (mm)
|1550
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,75
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1850
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|325
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|78
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Aku
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Raakel, nurga all
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks