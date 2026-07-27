Kärcheri lükatav põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack tagab muljetavaldavad head puhastustulemused, kuna on varustatud selliste kõrgekvaliteetsete elementidega nagu kahe harjaga harjapea, millel on kontaktsurve reguleerimise võimalus, ning alumiiniumist raakel. 75-liitrine paak ja integreeritud hooldusvaba 11 Ah AGM aku tagavad pika tööaja. Masina kompaktne disain võimaldab sellega hästi manööverdada, samas kui selle töökindel disain tagab, et masinat saab kasutada isegi keerulisteks puhastustoiminguteks. Masin on äärmiselt kasutajasõbralik, kuna seda on lihtne kasutada ja hooldada.