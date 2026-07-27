Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitega järelkäidav põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack on äärmiselt kasutajasõbralik ja pakub suurepärast puhastusjõudlust tänu reguleeritava harjasurvega kahe kettaharjaga harjapeale ja alumiiniumist imijalale. Robustne ja erakordselt kompaktne masin on ühtlasi väga manööverdatav ja mitmekülgne. 75-liitrine paagimaht ja uus 160 Ah liitiumioonaku tagavad vaevata pika tööaja. Lisaks avaldab 50-amprilise laadimisvooluga kiiresti laetav aku muljet erakordselt kõrge tsüklilise stabiilsusega, mis võimaldab vahelaadimist, tagades masina kõrge töövalmiduse.