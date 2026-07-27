Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
Järelkäidav põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack 75 l paagi, kahe kettaharjaga harjapea ja liitiumioonakuga. Väga lihtsasti käsitsetav ja mitmekülgne.
Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitega järelkäidav põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack on äärmiselt kasutajasõbralik ja pakub suurepärast puhastusjõudlust tänu reguleeritava harjasurvega kahe kettaharjaga harjapeale ja alumiiniumist imijalale. Robustne ja erakordselt kompaktne masin on ühtlasi väga manööverdatav ja mitmekülgne. 75-liitrine paagimaht ja uus 160 Ah liitiumioonaku tagavad vaevata pika tööaja. Lisaks avaldab 50-amprilise laadimisvooluga kiiresti laetav aku muljet erakordselt kõrge tsüklilise stabiilsusega, mis võimaldab vahelaadimist, tagades masina kõrge töövalmiduse.
Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonaku
- 4- kuni 6-kordne tsükli stabiilsus võrreldes pliiakudega.
- Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse.
- Madal isetühjenemine pikkadel pausidel.
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disain
- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
- Kontaktsurve saab vajadusel suurendada 30 kg pealt 50 kiloni.
- Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
- Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|705
|Imuri töölaius (mm)
|1030
|Puhta/musta vee paak (l)
|75 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3525
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2115
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 180
|Aku tööiga (h)
|max. 3,6
|Aku laadimisaeg (h)
|4
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Püürdelaius (mm)
|1550
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,75
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1850
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|325
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Kiirlaadija
- Raakel, nurga all
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Ideaalne tööstus- ja transpordisektorisse ning lennujaamadesse
- Ideaalne puhastustöödeks ujulates, spordisaalides ja kaubanduskeskustes