Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Akutoitega järelkäidav põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack. 75 l paakide, kahe kettaharjaga harjapea ja alumiiniumist imijalaga suurepäraste puhastustulemuste saavutamiseks.
Meie väga robustsel ja kompaktsel järelkäidaval põrandapesumasinal BD 70/75 W Classic Bp Pack on standardvarustuses 80 Ah liitiumioonaku, millel on erakordselt kõrge tsükliline stabiilsus ja mida saab igal ajal laadida, tagades nii masina kõrge töövalmiduse. Manööverdatav põrandapesumasin avaldab muljet reguleeritava harjasurvega kahe kettaharjaga harjapea, alumiiniumist imijala ja 75-liitrise paagimahuga, pakkudes suurepärast puhastusjõudlust ja vastupidavust pikkadeks töödeks. Lisaks on seda uskumatult lihtne käsitseda ja hooldada.
Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonaku
- 4- kuni 6-kordne tsükli stabiilsus võrreldes pliiakudega.
- Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse.
- Madal isetühjenemine pikkadel pausidel.
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disain
- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
- Kontaktsurve saab vajadusel suurendada 30 kg pealt 50 kiloni.
- Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
- Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|705
|Imuri töölaius (mm)
|1030
|Puhta/musta vee paak (l)
|75 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3525
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2115
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 1,8
|Aku laadimisaeg (h)
|7
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Püürdelaius (mm)
|1550
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,75
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1850
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|325
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Raakel, nurga all
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Ideaalne tööstus- ja transpordisektorisse ning lennujaamadesse
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks