Meie väga robustsel ja kompaktsel järelkäidaval põrandapesumasinal BD 70/75 W Classic Bp Pack on standardvarustuses 80 Ah liitiumioonaku, millel on erakordselt kõrge tsükliline stabiilsus ja mida saab igal ajal laadida, tagades nii masina kõrge töövalmiduse. Manööverdatav põrandapesumasin avaldab muljet reguleeritava harjasurvega kahe kettaharjaga harjapea, alumiiniumist imijala ja 75-liitrise paagimahuga, pakkudes suurepärast puhastusjõudlust ja vastupidavust pikkadeks töödeks. Lisaks on seda uskumatult lihtne käsitseda ja hooldada.