Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Meie BD 70/75 W Classic Bp Pack on lükatav põrandapesumasin, mis avaldab muljet liitiumioonaku, alumiiniumkaabitsa, 75-liitrise paagi ja topeltkettaga harjapeaga.
Parim puhastusjõudlus ja maksimaalne kasutuslihtsus käivad käsikäes meie lükatava põrandapesumasinaga BD 70/75 W Classic Bp Pack, mida juhib võimas 80 Ah liitiumioonaku. Standardne kahekordne ketasharjapea koos reguleeritava harja kontaktsurvega ja vastupidav alumiiniumkaabits tagavad suurepärased puhastustulemused, samas kui lihtne kasutuskontseptsioon tagab maksimaalse kasutajasõbralikkuse. Integreeritud liitiumioonaku võimaldab tänu ülikõrgele tsüklistabiilsusele vahepealset laadimist igal ajal, tagades nii põrandapesumasin kõrge kättesaadavuse igapäevatöös. Rakendada saab kuni 50 amprit laadimisvoolu, mis võimaldab kiiret laadimist vaid 2 tunniga. 75-liitrised paagid täiendavad kompaktse, tugeva ja väga manööverdatava BD 70/75 W Classic Bp Packi edukat varustuskontseptsiooni.
Omadused ja tulu
Kauakestev liitium-ioonaku
- 4- kuni 6-kordne tsükli stabiilsus võrreldes pliiakudega.
- Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse.
- Madal isetühjenemine pikkadel pausidel.
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disain
- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
- Kontaktsurve saab vajadusel suurendada 30 kg pealt 50 kiloni.
- Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
- Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|705
|Imuri töölaius (mm)
|1030
|Puhta/musta vee paak (l)
|75 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3525
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2115
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Aku tööiga (h)
|max. 1,8
|Aku laadimisaeg (h)
|2
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Püürdelaius (mm)
|1550
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,75
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1850
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|325
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Kiirlaadija
- Raakel, nurga all
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks