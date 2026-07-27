Parim puhastusjõudlus ja maksimaalne kasutuslihtsus käivad käsikäes meie lükatava põrandapesumasinaga BD 70/75 W Classic Bp Pack, mida juhib võimas 80 Ah liitiumioonaku. Standardne kahekordne ketasharjapea koos reguleeritava harja kontaktsurvega ja vastupidav alumiiniumkaabits tagavad suurepärased puhastustulemused, samas kui lihtne kasutuskontseptsioon tagab maksimaalse kasutajasõbralikkuse. Integreeritud liitiumioonaku võimaldab tänu ülikõrgele tsüklistabiilsusele vahepealset laadimist igal ajal, tagades nii põrandapesumasin ​​kõrge kättesaadavuse igapäevatöös. Rakendada saab kuni 50 amprit laadimisvoolu, mis võimaldab kiiret laadimist vaid 2 tunniga. 75-liitrised paagid täiendavad kompaktse, tugeva ja väga manööverdatava BD 70/75 W Classic Bp Packi edukat varustuskontseptsiooni.