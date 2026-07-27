Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp: Suurepärased puhastustulemused
Suurepärased puhastustulemused
Kuni 20% paremad tulemused kui käsitsi põrandapuhastus. Korjab põhjalikult üles määrdunud vee, puhastusvahendi, suurema mustuse ja karvad. Tõstab puhastuskvaliteeti ja hügieenitaset.
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp: Kiired kuivamisajad
Kiired kuivamisajad
Kuni 60% kiirem kuivamisaeg kui põranda käsitsi puhastamine. Lühikesed kuivamisajad vähendavad märgade põrandate libisemisohtu. Lühemad puhastusajad tähendavad suuremat tootlikkust ja madalamaid kulusid.
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp: Kõrge hügieenitase
Kõrge hügieenitase
Korjab põhjalikult üles määrdunud vee, puhastusvahendi, suurema mustuse ja karvad. Hügieeniline puhastusprotsess tööohutuse suurendamiseks. Madalam ristsaastumise ja patogeeni edasikandumise oht.
Parkimiskoht koos parkimistugedega
  • Parkimisasendis pole märgade rullide ja põranda vahel kokkupuudet.
  • Kiiresti kuivavad rullid.
Liitiumioonaku
  • Ühildub Kärcheri 18 V akuplatvormiga.
  • Pikk kasutusiga ja tööaeg, lühikesed laadimisajad, ajutine laadimisvõimalus.
  • Kuni 25% tootlikum kui juhtmega masinad.
Integreeritud eelpühkimise funktsioon koos karvadekorjamiskammiga
  • Vähendab ja isegi eemaldab tolmu pühkimise ja tolmuimejaga puhastamise vajaduse.
  • Vähendab puhastusaega kuni 50%.
  • Vähendab kogu tegevuskulusid ja puhastuskulusid kuni 50%.
Kompaktne, eriti vastupidav disain
  • Kvaliteetsed, vastupidavad metallist komponendid.
  • Suure jõudluse ja madalate hoolduskulude jaoks.
Sobib põranda desinfitseerimiseks Desinfitseerimisvahendiga RM 732
  • Loob hügieeniliselt puhta ümbruse.
  • Kõrge hügieenistandard töökohal vähendab haigusest tingitud puudumiste tõttu kaotatud päevade arvu.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 300
Puhta/musta vee paak (l) 1 / 0,7
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 200
Aku tüüp Eemaldatav liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 45
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 500 - 650
Harja kontaktsurve (g/cm²) 40
Veetarbimine (ml/min) 30
Helirõhutase (dB(A)) max. 55
Nimivõimsus (W) 70
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 11
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 6,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 340 x 305 x 1200

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Rullhari: 1 tk.

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp
Põrandapesumasin BR 30/1 C Bp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne lahendus kontoritesse, arstipraksistesse, vastuvõtualadele, hotellidele ja restoranidele
  • Sobib põrandate puhastamiseks sööklates, koolides ja haiglates
  • Sobib ideaalselt kontoritesse, jaemüügikauplustesse, hotellidesse, sööklatesse, arstikabinettidesse, advokaadibüroodesse, haiglatesse ja koolidesse.
Lisatarvikud
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