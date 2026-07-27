Põrandapesumasin BR 30/4 C Anniversary Edition
Musta värvi väga kompaktne ja kerge põrandapesumasin BR 30/4 C juubeli erimudel on uuenduslik ja võimas alternatiiv kuni 200 m² suuruste pindade käsitsi puhastamisele.
Kärcheri 90.juubel: Musta värvi BR 30/4 C Juubeli erimudeli põrandapesumasinaga on sama lihtne manööverdada kui püstise harjaga tolmuimejaga. Võrreldes tavapärase moppimisega on sellel masinal eelis kümme korda suurema kontaktrõhu näol märkimisväärselt kõrgema puhastustõhususe saavutamiseks. Sellele lisandub rulli kiirus umbes 1500 pööret minutis. Imemist saab teostada nii edasi kui ka tagasi. Kangekaelse mustuse korral saab ka kummid tõsta. See suurendab puhastusveega kokkupuuteaega. Põrand kuivab kohe pärast puhastamist, mis vähendab libisemisohu ja võimaldab sellel uuesti kõndida. Ideaalne väiksemate kaupluste, restoranide, tanklate, supermarketite, sanitaarruumide, hotellide iseteenindusalade puhastamiseks või saab kasutada koos olemasolevate põrandapesumasinatega. Mikrokiudrull on samuti aastapäeva väljaande komplekti sees.
Omadused ja tulu
Suurel kiirusel töötav rullhari
- Kümme korda suurem kontaktsurve kui manuaalsel puhastamisel.
- Rullhari puhastab kas struktureeritud pinnad ja vuugid.
- Rullhari aitab kergemaks puhastuseks edasiliikumisele kaasa.
Koheselt kuiv
- Pehmed kummiribad eemaldavad niiskuse - edasi ja tagasi.
- Põrand on kohe kuiv.
- Intensiivseks puhastuseks saab imemisfunktsiooni jalglülitiga välja lülitada.
Imemisvõimalust saab välja lülitada
- Imemisfunktsiooni saab pedaali abil välja lülitada
- Võimalik on rakendada puhastusmasinaid ja siis kasutada imemisfunktsiooni sügavama puhastamise jaoks.
Eemaldatavad paagid
- Käepärast puhta vee paaki saab eemaldada ja täita väikestes kraanikaussides.
- Musta vee paaki saab eraldi eemaldada ja tühjendada näiteks kraanikaussi.
- Paake saab eemaldada eraldi või koos. Sisaldab käepidet lihtsaks transpordiks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|300
|Imuri töölaius (mm)
|300
|Puhta/musta vee paak (l)
|4 / 4
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|200
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|130
|Harja kiirus (rpm)
|1450
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100
|Veetarbimine (l/min)
|0,3
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 72
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Nimivõimsus (W)
|820
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
- Mikrokiud-rullhari: 1 tk.
- Transportrattad
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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