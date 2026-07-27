Kärcheri 90.juubel: Musta värvi BR 30/4 C Juubeli erimudeli põrandapesumasinaga on sama lihtne manööverdada kui püstise harjaga tolmuimejaga. Võrreldes tavapärase moppimisega on sellel masinal eelis kümme korda suurema kontaktrõhu näol märkimisväärselt kõrgema puhastustõhususe saavutamiseks. Sellele lisandub rulli kiirus umbes 1500 pööret minutis. Imemist saab teostada nii edasi kui ka tagasi. Kangekaelse mustuse korral saab ka kummid tõsta. See suurendab puhastusveega kokkupuuteaega. Põrand kuivab kohe pärast puhastamist, mis vähendab libisemisohu ja võimaldab sellel uuesti kõndida. Ideaalne väiksemate kaupluste, restoranide, tanklate, supermarketite, sanitaarruumide, hotellide iseteenindusalade puhastamiseks või saab kasutada koos olemasolevate põrandapesumasinatega. Mikrokiudrull on samuti aastapäeva väljaande komplekti sees.