Põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack Promo
BR 35/12 C Bp Pack Go!Further on musta eriväljaande akutoitega põrandapesumasin, mis on valmistatud 38% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja millel on eksklusiivsed lisatarvikud.
Piiratud musta eriväljaande akutoitega põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, mis on valmistatud 38 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega, on ideaalne lahendus väikeste ja tihedalt sisustatud alade tõhusaks puhastamiseks. See puhastab nii edasi- kui tagasisuunas ning on tänu väikesele kaalule kergesti transporditav ja sobib kasutamiseks treppidel. Selle pööratav rullharjapea koos KART-tehnoloogiaga võimaldab tööd teravates kurvides, tagades maksimaalse manööverdatavuse. Võimas liitium-ioonaku võimaldab pikka tööaega, on hooldusvaba ja kiiresti laetav. Täiendava tõhususe saavutamiseks saab nupuvajutusega aktiveerida eco!efficiency-režiimi. See vähendab energiatarbimist, pikendab aku tööaega ja vähendab töömüra umbes 40 protsenti, võimaldades töötada ka müratundlikes piirkondades.
Omadused ja tulu
Sisaldab võimsat liitium-ioonakut
- Täiesti hooldusvaba, kuigi on 3 korda vastupidavam kui tavalised akud.
- Saab tööde vahepeal ka osaliselt laadida.
- Kiire laadimine (täielik laadimine 3 h, pooleldi täis laadimine 1 h).
Sisaldab jämeda mustuse kogumist
- 200° pöörlev KART-tehnoloogiaga rullhari, mida kasutatakse masina juhtimiseks. Tagab lihtsa pööramise
- Hari on liikumise suunas alati horisontaalselt. Kummiraakel korjab vee üles ka nurkadest.
- Vajadusel saab puhastada ja imeda ka tagurpidi liikudes.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Kuni 50% pikem tööaeg ja vähendatud CO₂ heitkogused tänu eco!Mode'ile.
- 40% vähem müra
- Piiratud väljaande must põrandapesumasin 38% ringlussevõetud plastikust¹⁾
Kompaktne
- Saab liigutada seinast eemale 90-kraadise nurga all.
- Seadmel ei ole väljaulatuvaid osi; lihtne käsitseda.
Kerge
- 35% kergem sarnasest toodetest.
- Sõidab õrnalt üle astmete, kühmude ja treppide.
- Lihtne sõidukitega transportida.
Disain 38% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Tõhus pühkimine, küürimine ja imemine ühe liigutusega.
- Eemaldab kivid, puidulaastud ja muu mustuse.
- Optimeeritud kummiraakli töö.
Kokkuvolditav käepide
- Kompaktne hoiustamine.
- Saab transportida ka väikestes sõidukites.
Reguleeritava kõrgusega käepide
- Saab mugavalt kohandada vastavalt kasutajale.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|350
|Imuri töölaius (mm)
|450
|Puhta/musta vee paak (l)
|12 / 12
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1050
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,2 / 21
|Aku tööiga (h)
|max. 1,5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 2,7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|700 - 1500
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Püürdelaius (mm)
|1050
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 65
|Nimivõimsus (W)
|500
|Värvus
|Antratsiit
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|48
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|36
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Transportrattad
- Imemiskumm, sirge: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritav kontaktsurve
Lisatarvikud
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