Põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack Promo

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further on musta eriväljaande akutoitega põrandapesumasin, mis on valmistatud 38% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja millel on eksklusiivsed lisatarvikud.

Piiratud musta eriväljaande akutoitega põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, mis on valmistatud 38 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega, on ideaalne lahendus väikeste ja tihedalt sisustatud alade tõhusaks puhastamiseks. See puhastab nii edasi- kui tagasisuunas ning on tänu väikesele kaalule kergesti transporditav ja sobib kasutamiseks treppidel. Selle pööratav rullharjapea koos KART-tehnoloogiaga võimaldab tööd teravates kurvides, tagades maksimaalse manööverdatavuse. Võimas liitium-ioonaku võimaldab pikka tööaega, on hooldusvaba ja kiiresti laetav. Täiendava tõhususe saavutamiseks saab nupuvajutusega aktiveerida eco!efficiency-režiimi. See vähendab energiatarbimist, pikendab aku tööaega ja vähendab töömüra umbes 40 protsenti, võimaldades töötada ka müratundlikes piirkondades.

Omadused ja tulu
Sisaldab võimsat liitium-ioonakut
  • Täiesti hooldusvaba, kuigi on 3 korda vastupidavam kui tavalised akud.
  • Saab tööde vahepeal ka osaliselt laadida.
  • Kiire laadimine (täielik laadimine 3 h, pooleldi täis laadimine 1 h).
Sisaldab jämeda mustuse kogumist
  • 200° pöörlev KART-tehnoloogiaga rullhari, mida kasutatakse masina juhtimiseks. Tagab lihtsa pööramise
  • Hari on liikumise suunas alati horisontaalselt. Kummiraakel korjab vee üles ka nurkadest.
  • Vajadusel saab puhastada ja imeda ka tagurpidi liikudes.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Kuni 50% pikem tööaeg ja vähendatud CO₂ heitkogused tänu eco!Mode'ile.
  • 40% vähem müra
  • Piiratud väljaande must põrandapesumasin 38% ringlussevõetud plastikust¹⁾
Kompaktne
  • Saab liigutada seinast eemale 90-kraadise nurga all.
  • Seadmel ei ole väljaulatuvaid osi; lihtne käsitseda.
Kerge
  • 35% kergem sarnasest toodetest.
  • Sõidab õrnalt üle astmete, kühmude ja treppide.
  • Lihtne sõidukitega transportida.
Disain 38% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Tõhus pühkimine, küürimine ja imemine ühe liigutusega.
  • Eemaldab kivid, puidulaastud ja muu mustuse.
  • Optimeeritud kummiraakli töö.
Kokkuvolditav käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
  • Saab transportida ka väikestes sõidukites.
Reguleeritava kõrgusega käepide
  • Saab mugavalt kohandada vastavalt kasutajale.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 350
Imuri töölaius (mm) 450
Puhta/musta vee paak (l) 12 / 12
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 1400
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1050
Aku tüüp Li-Ion
Aku (V/Ah) 25,2 / 21
Aku tööiga (h) max. 1,5
Aku laadimisaeg (h) u. 2,7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 220 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 700 - 1500
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Püürdelaius (mm) 1050
Veetarbimine (l/min) 1
Helirõhutase (dB(A)) max. 65
Nimivõimsus (W) 500
Värvus Antratsiit
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 48
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 36
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 930 x 420 x 1100

¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.

Scope of supply

  • Rullhari: 1 tk.
  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
  • Transportrattad
  • Imemiskumm, sirge: 1 tk.

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritav kontaktsurve
Põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack Promo
Põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack Promo
Lisatarvikud
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