Piiratud musta eriväljaande akutoitega põrandapesumasin BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, mis on valmistatud 38 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega, on ideaalne lahendus väikeste ja tihedalt sisustatud alade tõhusaks puhastamiseks. See puhastab nii edasi- kui tagasisuunas ning on tänu väikesele kaalule kergesti transporditav ja sobib kasutamiseks treppidel. Selle pööratav rullharjapea koos KART-tehnoloogiaga võimaldab tööd teravates kurvides, tagades maksimaalse manööverdatavuse. Võimas liitium-ioonaku võimaldab pikka tööaega, on hooldusvaba ja kiiresti laetav. Täiendava tõhususe saavutamiseks saab nupuvajutusega aktiveerida eco!efficiency-režiimi. See vähendab energiatarbimist, pikendab aku tööaega ja vähendab töömüra umbes 40 protsenti, võimaldades töötada ka müratundlikes piirkondades.