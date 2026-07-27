Põrandapesumasin BR 40/10 C Anniversary Edition

Must BR 40/10 C Anniversary Edition. Kompaktse ja võimsa masina töölaius on 400 mm ja paagi maht 10 liitrit.

Kärcheri 90. aastapäev: must BR 40/10 C Anniversary Edition on paindlik valik mitmesuguste rakenduste jaoks. See küürib ja imeb vaikselt mõlemas suunas. Sellel on kokkupandav lükkesang ja eemaldatavad paagid, mida saab lukustatud kandesangaga hõlpsasti transportida. Harjad ja imihuuled on hõlpsasti vahetatavad mõne sekundi jooksul ilma tööriistu kasutamata. Anniversary Editioni tarnekomplekti kuuluvad ka kaks oranži värvi kahepoolse viimistlusega harja.

Omadused ja tulu
Võimas ja kiire
  • Kaks kiirelt liikuvat rullharja, millel on suur kontaktsurve.
  • Kaks kummiriba eemaldavad vee edasi- ja tagasisuunas.
  • Põrand on kohe kuiv.
Ulatub madalale
  • Ulatub vaevata ka mööbli alla.
  • Lükkesanga saab voltida mõlemale poole.
  • Eemaldatav paak - sobib ka madalatel olevatele esemetele.
Teenindussõbralik
  • Imemiskumme ja harja on lihtne ilma tööriistadeta vahetada.
  • Vee jaoturriba on lihtne eemaldada ja puhastada.
  • Kõik elektriosad on lihtsasti ja kiiresti ligipääsetavad.
Ergonoomiline käepide
  • Hõlpsamaks kasutuseks
  • Integreeritud veevoolu ja harja kontrolliga.
  • Ideaalne transportimiseks ja hoiustamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Harjade töölaius (mm) 400
Imuri töölaius (mm) 400
Puhta/musta vee paak (l) 10 / 10
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 400
Tegelik töövõimsus (m²/h) 300
Harja kiirus (rpm) 1100
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Veetarbimine (l/min) 1
Helirõhutase (dB(A)) max. 75
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Nimivõimsus (W) 2300
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 35,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Rullhari kõrge-madal: 2 tk.
  • Transportrattad
  • 2 kummiriba, sirget: 1 tk.

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Elektritoide
  • Reguleeritav kontaktsurve
Põrandapesumasin BR 40/10 C Anniversary Edition
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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