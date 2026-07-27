Kärcheri 90. aastapäev: must BR 40/10 C Anniversary Edition on paindlik valik mitmesuguste rakenduste jaoks. See küürib ja imeb vaikselt mõlemas suunas. Sellel on kokkupandav lükkesang ja eemaldatavad paagid, mida saab lukustatud kandesangaga hõlpsasti transportida. Harjad ja imihuuled on hõlpsasti vahetatavad mõne sekundi jooksul ilma tööriistu kasutamata. Anniversary Editioni tarnekomplekti kuuluvad ka kaks oranži värvi kahepoolse viimistlusega harja.