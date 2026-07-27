Põrandapesumasin BR 40/10 C Anniversary Edition
Must BR 40/10 C Anniversary Edition. Kompaktse ja võimsa masina töölaius on 400 mm ja paagi maht 10 liitrit.
Kärcheri 90. aastapäev: must BR 40/10 C Anniversary Edition on paindlik valik mitmesuguste rakenduste jaoks. See küürib ja imeb vaikselt mõlemas suunas. Sellel on kokkupandav lükkesang ja eemaldatavad paagid, mida saab lukustatud kandesangaga hõlpsasti transportida. Harjad ja imihuuled on hõlpsasti vahetatavad mõne sekundi jooksul ilma tööriistu kasutamata. Anniversary Editioni tarnekomplekti kuuluvad ka kaks oranži värvi kahepoolse viimistlusega harja.
Omadused ja tulu
Võimas ja kiire
- Kaks kiirelt liikuvat rullharja, millel on suur kontaktsurve.
- Kaks kummiriba eemaldavad vee edasi- ja tagasisuunas.
- Põrand on kohe kuiv.
Ulatub madalale
- Ulatub vaevata ka mööbli alla.
- Lükkesanga saab voltida mõlemale poole.
- Eemaldatav paak - sobib ka madalatel olevatele esemetele.
Teenindussõbralik
- Imemiskumme ja harja on lihtne ilma tööriistadeta vahetada.
- Vee jaoturriba on lihtne eemaldada ja puhastada.
- Kõik elektriosad on lihtsasti ja kiiresti ligipääsetavad.
Ergonoomiline käepide
- Hõlpsamaks kasutuseks
- Integreeritud veevoolu ja harja kontrolliga.
- Ideaalne transportimiseks ja hoiustamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harjade töölaius (mm)
|400
|Imuri töölaius (mm)
|400
|Puhta/musta vee paak (l)
|10 / 10
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|400
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|300
|Harja kiirus (rpm)
|1100
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|max. 75
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Nimivõimsus (W)
|2300
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|35,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Rullhari kõrge-madal: 2 tk.
- Transportrattad
- 2 kummiriba, sirget: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide
- Reguleeritav kontaktsurve
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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