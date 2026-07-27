Isegi suurtes ruumides on asjade kuhjumise tõttu sageli vaja navigeerida kitsastes kohtades. Just siis pääseb meie põrandapesumasin BR 45/22 C Bp Pack tõeliselt mõjule. Tänu rullharjapeale koos KART-tehnoloogiaga (Kärcher Advanced Response Technology), mida saab pöörata 200° mõlemas suunas, kombineerituna suure töölaiusega, on see erakordselt manööverdatav – olles ideaalne valik tihedalt sisustatud aladele. Samal ajal on hari ja imijalg alati suunatud risti liikumissuunaga, mis tagab suurema puhastusjõudluse ja ühtlase puhastustulemuse. Võrreldes tavaliste pliiakudega pakuvad sisseehitatud suure jõudlusega liitiumioonakud kuni kolm korda pikemat kasutusiga. Lisaks on need täielikult hooldusvabad. Tööaega saab veelgi pikendada, kasutades innovaatilist eco!efficiency-režiimi, mis vähendab ka töömüra umbes 40 protsenti. Valikulise lisatarvikuna saadaval olev HEPA-filter puhastab mustast veest väljuvat õhku, muutes seadme sobivaks kasutamiseks isegi rangete hügieeninõuetega piirkondades.