Põrandapesumasin BR 45/22 C BP Pack
Kõrgete tehniliste näitajatega akutoitega põrandapesumasin BR 45/22 C Bp Pack. Pöörleva rullharjapea ja KART-tehnoloogiaga maksimaalse manööverdatavuse ja suure puhastusjõudluse saavutamiseks.
Isegi suurtes ruumides on asjade kuhjumise tõttu sageli vaja navigeerida kitsastes kohtades. Just siis pääseb meie põrandapesumasin BR 45/22 C Bp Pack tõeliselt mõjule. Tänu rullharjapeale koos KART-tehnoloogiaga (Kärcher Advanced Response Technology), mida saab pöörata 200° mõlemas suunas, kombineerituna suure töölaiusega, on see erakordselt manööverdatav – olles ideaalne valik tihedalt sisustatud aladele. Samal ajal on hari ja imijalg alati suunatud risti liikumissuunaga, mis tagab suurema puhastusjõudluse ja ühtlase puhastustulemuse. Võrreldes tavaliste pliiakudega pakuvad sisseehitatud suure jõudlusega liitiumioonakud kuni kolm korda pikemat kasutusiga. Lisaks on need täielikult hooldusvabad. Tööaega saab veelgi pikendada, kasutades innovaatilist eco!efficiency-režiimi, mis vähendab ka töömüra umbes 40 protsenti. Valikulise lisatarvikuna saadaval olev HEPA-filter puhastab mustast veest väljuvat õhku, muutes seadme sobivaks kasutamiseks isegi rangete hügieeninõuetega piirkondades.
Omadused ja tulu
KART-tehnoloogia abil +/- 200° pööratav harjapea, mis puhastab hõlpsasti ka kurvides
- Hea manööverdatavusega ja efektiivne - ideaalne mööblit täis ruumide koristamiseks
- Hari on liikumise suunas alati horisontaalselt. Kummiraakel korjab vee üles ka nurkadest.
- Vajadusel saab puhastada ja imeda ka tagurpidi liikudes.
Tõhus sisseehitatud laadija
- Akulaadija on ehitatud masina sisse, mistõttu saade masinat vajadusel igal ajal laadida.
- Laadija lülitub automaatselt ise välja. Ooterežiimis masin energiat ei kasuta.
Sisaldab pühkimisfunktsiooni
- Tõhus pühkimine, küürimine ja imemine ühe liigutusega.
- Eemaldab kivid, puidulaastud ja muu mustuse.
- Optimeeritud kummiraakli töö.
Sisaldab võimsat liitium-ioonakut
- Hoolimata sellest, et aku kasutusiga on tavaakudega võrreldes kolm korda pikem, on aku täiesti hooldusvaba.
- Saab tööde vahepeal ka osaliselt laadida.
- Sobib kasutada ka tööks mitmes vahetuses.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Säästab ressursse ja suurendab tööaega kuni 50%.
- 40% vähem müra
- Vähem CO2 heitmeid
Kompaktne
- Saab liigutada seinast eemale 90-kraadise nurga all.
- Seadmel ei ole väljaulatuvaid osi.
- Lihtne kasutada.
Kerge
- Lihtne teisaldadada isegi pika vahemaa taha.
- Lihtne sõidukitega transportida.
Kokkuvolditav käepide
- Kompaktne hoiustamine.
- Saab transportida ka väikestes sõidukites.
Reguleeritava kõrgusega käepide
- Saab mugavalt kohandada vastavalt kasutajale.
Rullharja süsteem
- Suur kontaktsurve eemaldab tõrksad plekid.
- Ideaalne vuukide ja struktuursete pindade puhastamiseks.
- Pidevalt kõrge puhastusvõimsus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|450
|Imuri töölaius (mm)
|500
|Puhta/musta vee paak (l)
|22 / 22
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1260
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku (V/Ah)
|25,2 / 30
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 3,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|220 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|750 - 1050
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100 - 150
|Püürdelaius (mm)
|1118
|Veetarbimine (l/min)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|63
|Pinge (V)
|25,2
|Nimivõimsus (W)
|up to 550
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|43
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Rullhari: 1 tk.
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Transportrattad
- Imemiskumm, sirge: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritav kontaktsurve
Videos
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