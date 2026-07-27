Ühe kettaga masin BDP 43/400 C
Tänu oma suurele pöörlemiskiirusele (400 p/min) avaldab Kärcheri võimas ühe kettaga mudel BDP 43/400 C muljet on kiirete ja põhjalike pesemis- ja poleerimistulemustega.
Ideaalne kõvade ja elastsete põrandakatete kiireks ja põhjalikuks pesemiseks ja poleerimiseks: Kärcheri lihtsasti kasutatav ja võimas ühe kettaga masin BDP 43/400 C avaldab muljet oma suure pöörlemiskiiruse (400 p/min) ja samas madala töömüraga. Lisaks sellele saab seda suurel kiirusel töötavat masinat kasutada ka puitpõrandate hooldusvahendite pinnale kandmiseks. Tolmu laiali lendamise vältimiseks töö ajal on masina lisavarustusena saadaval lihtsasti paigaldatav rõngaga imiüksus. Standardvarustuse hulka kuulub ka ketta hoidik.
Omadused ja tulu
Kiire ja suure pöörlemiskiirusega (400 p/min) ühe kettaga masin
- Väga vaikne ja suure pindalajõudlusega.
- Esmaklassiliste poleerimistulemuste saavutamiseks.
Lisapistik
- Tekkinud tolmu eemaldava imemisüksuse ühendamiseks.
- Täiendavat juhet pole vaja, mis tähendab tõhusamat puhastust.
Suured rattad
- Lihtne teisaldadada isegi pika vahemaa taha.
- Lihtne kanda mööda treppe.
- Võib teisaldada ka parkimisasendis.
Väga vaikne
- Võib kasutada ka müratundlikes kohtades (nt hotellis, haiglates või kontorites)
Väga madal
- Puhastamiseks mööbli ja radiaatorite alt.
Lai lisatarvikute valik
- Lisatarvikud on välja töötatud vastavalt konkreetsetele rakendustele, nt erineva tugevusega harjad, padja juhtplaadid, erinevad padjad, imemisüksus jne.
- Süstemaatiline puhastus: ideaalsed tarvikud igaks otstarbeks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harja kiirus (rpm)
|400
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|22
|Helirõhutase (dB(A))
|55
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|33,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|620 x 430 x 1230
Scope of supply
- Juhtplaat
Seadmed
- Paak, valikuline: 12 l
- Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kõvade ja elastsete põrandakatete pesemiseks ja poleerimiseks
Lisatarvikud
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