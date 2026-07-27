Ideaalne kõvade ja elastsete põrandakatete kiireks ja põhjalikuks pesemiseks ja poleerimiseks: Kärcheri lihtsasti kasutatav ja võimas ühe kettaga masin BDP 43/400 C avaldab muljet oma suure pöörlemiskiiruse (400 p/min) ja samas madala töömüraga. Lisaks sellele saab seda suurel kiirusel töötavat masinat kasutada ka puitpõrandate hooldusvahendite pinnale kandmiseks. Tolmu laiali lendamise vältimiseks töö ajal on masina lisavarustusena saadaval lihtsasti paigaldatav rõngaga imiüksus. Standardvarustuse hulka kuulub ka ketta hoidik.