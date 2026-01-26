Kärcheri äärmiselt töökindel ühe ketasharjaga põrandapesumasin BDS 43/150 C Classic on väga hea hinna-jõudluse suhtega ning äärmiselt mitmekülgne masin põrandate põhjalikuks puhastamiseks. Tänu võimsale 1500 W mootorile sobib see nii tugevate ja vastupidavate põrandate kui ka tekstiilkatete puhastamiseks ja kulunud parkettpõrandate lihvimiseks. Oma 430 mm töölaiusega sobib see masin ideaalselt enamikeks põrandapuhastustoiminguteks puhastusteenuste pakkumisel, samas kui selle hooldusvaba ajam ja hammasrattad on valmistatud tugevast metallist, mis tagab võrreldes rihmajamiga pikema kasutusea, vähem kulumist ja väiksemad hoolduskulud. Komplekti kuulub ka padja juhtplaat.