Ühe kettaga masin BDS 43/150 C Classic

Põrandapesumasin BDS 43/150 C Classic on äärmiselt töökindel ühekettaline masin erinevateks puhastustoiminguteks. Masinal on hooldusvaba ajam ja võimas 1500 W mootor.

Kärcheri äärmiselt töökindel ühe ketasharjaga põrandapesumasin BDS 43/150 C Classic on väga hea hinna-jõudluse suhtega ning äärmiselt mitmekülgne masin põrandate põhjalikuks puhastamiseks. Tänu võimsale 1500 W mootorile sobib see nii tugevate ja vastupidavate põrandate kui ka tekstiilkatete puhastamiseks ja kulunud parkettpõrandate lihvimiseks. Oma 430 mm töölaiusega sobib see masin ideaalselt enamikeks põrandapuhastustoiminguteks puhastusteenuste pakkumisel, samas kui selle hooldusvaba ajam ja hammasrattad on valmistatud tugevast metallist, mis tagab võrreldes rihmajamiga pikema kasutusea, vähem kulumist ja väiksemad hoolduskulud. Komplekti kuulub ka padja juhtplaat.

Omadused ja tulu
Võimas mootor
Väga töökindel ja vastupidav disain. Võimas masin erinevateks toiminguteks. Madalad käitus- ja hoolduskulud.
Töökindel ajam
Tugevast metallist hammasrattad. Rihmajamiga võrreldes väiksem kulumine ja purunemine ning hoolduskulud. Suurem pöördemoment kui tavalisel mootoril. Vaikne, vastupidav ja hooldusvaba.
Lihtne kasutada
Lihtne ja mugav kasutada. Hästi tasakaalustatud ja vaikne käitamine.
Lisapistik
  • Tekkinud tolmu eemaldava imemisüksuse ühendamiseks.
  • Suurem puhastusjõudlus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Harjade töölaius (mm) 430
Töökõrgus (mm) 90
Harja kiirus (rpm) 150
Harja kontaktsurve (kg) 43
Helirõhutase (dB(A)) 66
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 44,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 940 x 430 x 1105

Scope of supply

  • Juhtplaat

Seadmed

  • Paak, valikuline: 10 l
  • Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne teenuse osutajatele kasutamiseks avalikes hoonetes või kontorites.
  • Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.