Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+D75
Lihtsalt kasutatav 75-sentimeetrise töölaiusega põrandapesumasin B 110 R, 2 ketasharja ja Auto Fill funktsioon 110-liitrise mageveepaagi kiireks täitmiseks.
Meie akutoitega, väga kompaktne ja manööverdamisvõimeline põrandapesumasin B 110 R, mis on loodud tööks 4500 m² tunnis, avaldab muljet ulatusliku varustuspaketi, usaldusväärse ketasharja konstruktsiooniga 75-sentimeetrise töölaiusega ning 110-liitrise magevee ja musta vee mahutitega. Kõik funktsioonid on mugavad, kasutajasõbralikud ja juhitavad suure värviekraani kaudu 30 keeles, värvikoodiga juhtelemendid hõlbustavad veelgi käsitsemist. Integreeritud KIK-võtmesüsteem võimaldab individuaalselt määrata juurdepääsuõigusi oluliste masinafunktsioonide jaoks, aidates nii tõhusalt vältida töövigu. Meie automaatse täitmise funktsioon, puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja kiirusest sõltuv vee doseerimine on standardvarustuses, et täita aega ja säästa ressursse. Kasutaja saab kasu ka erakordsest sõidumugavusest ja kõrgest turvalisusest tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele ja päevasõidutuledele.
Omadused ja tulu
Reguleeritava kõrgusega iste
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Uuenduslik KIK-süsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|40
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|650
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|251
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks