Meie akutoitega, väga kompaktne ja manööverdamisvõimeline põrandapesumasin ​​B 110 R, mis on loodud tööks 4500 m² tunnis, avaldab muljet ulatusliku varustuspaketi, usaldusväärse ketasharja konstruktsiooniga 75-sentimeetrise töölaiusega ning 110-liitrise magevee ja musta vee mahutitega. Kõik funktsioonid on mugavad, kasutajasõbralikud ja juhitavad suure värviekraani kaudu 30 keeles, värvikoodiga juhtelemendid hõlbustavad veelgi käsitsemist. Integreeritud KIK-võtmesüsteem võimaldab individuaalselt määrata juurdepääsuõigusi oluliste masinafunktsioonide jaoks, aidates nii tõhusalt vältida töövigu. Meie automaatse täitmise funktsioon, puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja kiirusest sõltuv vee doseerimine on standardvarustuses, et täita aega ja säästa ressursse. Kasutaja saab kasu ka erakordsest sõidumugavusest ja kõrgest turvalisusest tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele ja päevasõidutuledele.