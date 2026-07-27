Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75

Ressursisäästlik põrandapesumasin ​​B 110 R koos DOSE puhastusaine doseerimissüsteemiga, kiirusest sõltuva vee doseerimise ja uuendusliku KIK võtmesüsteemiga.

Akutoitel sõitev põrandapesumasin ​​B 110 R, millel on tõestatud rullharja tehnika, 75-sentimeetrine töölaius ja integreeritud pühkimisfunktsioon kiireks ja sügavaks puhastamiseks vaid ühes etapis. Ressursside säästmiseks on masinal puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja ka kiirusest sõltuv vee doseerimine. Meie uuenduslik Auto Fill funktsioon on standardvarustuses 110-liitrise mageveepaagi mugavaks ja aegasäästvaks täitmiseks. Standardvarustuses on ka suur värviline ekraan, mida saab kasutada 30 keeles ja mille kaudu tehakse kõik olulised seadistused. Töövigade usaldusväärseks vältimiseks saab uuendusliku KIK võtmesüsteemiga igale kasutajale määrata individuaalsed juurdepääsuõigused. Tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele ja päevasõidutuledele saavad kasutaja kasu ka kõrgetasemelisest sõidumugavusest ja suuremast turvalisusest. Lisavarustusena on saadaval ka külgne puhastusseade töölaiuse pikendamiseks ja servade lähedalt puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75: Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75: Reguleeritava kõrgusega iste
Reguleeritava kõrgusega iste
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75: Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 4500
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3150
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 4
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 1200
Harja kontaktsurve (g/cm²) 500
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 650
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 251
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Integreeritud pühkimisseade
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid