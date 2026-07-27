Akutoitel sõitev põrandapesumasin ​​B 110 R, millel on tõestatud rullharja tehnika, 75-sentimeetrine töölaius ja integreeritud pühkimisfunktsioon kiireks ja sügavaks puhastamiseks vaid ühes etapis. Ressursside säästmiseks on masinal puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja ka kiirusest sõltuv vee doseerimine. Meie uuenduslik Auto Fill funktsioon on standardvarustuses 110-liitrise mageveepaagi mugavaks ja aegasäästvaks täitmiseks. Standardvarustuses on ka suur värviline ekraan, mida saab kasutada 30 keeles ja mille kaudu tehakse kõik olulised seadistused. Töövigade usaldusväärseks vältimiseks saab uuendusliku KIK võtmesüsteemiga igale kasutajale määrata individuaalsed juurdepääsuõigused. Tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele ja päevasõidutuledele saavad kasutaja kasu ka kõrgetasemelisest sõidumugavusest ja suuremast turvalisusest. Lisavarustusena on saadaval ka külgne puhastusseade töölaiuse pikendamiseks ja servade lähedalt puhastamiseks.