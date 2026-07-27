Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+R75
Ressursisäästlik põrandapesumasin B 110 R koos DOSE puhastusaine doseerimissüsteemiga, kiirusest sõltuva vee doseerimise ja uuendusliku KIK võtmesüsteemiga.
Akutoitel sõitev põrandapesumasin B 110 R, millel on tõestatud rullharja tehnika, 75-sentimeetrine töölaius ja integreeritud pühkimisfunktsioon kiireks ja sügavaks puhastamiseks vaid ühes etapis. Ressursside säästmiseks on masinal puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja ka kiirusest sõltuv vee doseerimine. Meie uuenduslik Auto Fill funktsioon on standardvarustuses 110-liitrise mageveepaagi mugavaks ja aegasäästvaks täitmiseks. Standardvarustuses on ka suur värviline ekraan, mida saab kasutada 30 keeles ja mille kaudu tehakse kõik olulised seadistused. Töövigade usaldusväärseks vältimiseks saab uuendusliku KIK võtmesüsteemiga igale kasutajale määrata individuaalsed juurdepääsuõigused. Tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele ja päevasõidutuledele saavad kasutaja kasu ka kõrgetasemelisest sõidumugavusest ja suuremast turvalisusest. Lisavarustusena on saadaval ka külgne puhastusseade töölaiuse pikendamiseks ja servade lähedalt puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
Reguleeritava kõrgusega iste
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|4500
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3150
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|500
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|650
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|251
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks