Meie akutoitel B 110 R pealistutav põrandapesumasin​ avaldab muljet mitte ainult suurepäraste puhastustulemuste, vaid ka äärmiselt lihtsa ja ohutu kasutamisega. Näiteks lüliti EASY Operation puhastusrežiimide lihtsaks valimiseks. Või suur värviline ekraan, mida saab kasutada 30 keeles ja mille kaudu tehakse kõik olulised seadistused. Töövigade usaldusväärseks vältimiseks saab uuendusliku KIK võtmesüsteemiga igale kasutajale määrata individuaalsed juurdepääsuõigused. Kasutaja saab tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele kasu ka kõrgest sõidumugavusest. Kaks ketasharja ja lisatud külgpuhastusseade, mis pikendab 75-sentimeetrist töölaiust 10 sentimeetri võrra ja võimaldab puhastada servade lähedalt, tagavad suurepärase tulemuse ka eriti ebamugavates kohtades. Meie Auto Fill funktsioon on kaasatud 110-liitrise mageveepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, samas kui puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja kiirusest sõltuv vee doseerimine säästavad ressursse.