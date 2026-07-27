Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75

Kahe ketasharja ja külgpuhastusseadmega, samuti DOSE puhastusaine doseerimissüsteemiga varustatud põrandapesumasin ​​B 110 R, 4500 m² tunnis.

Meie akutoitel B 110 R pealistutav põrandapesumasin​ avaldab muljet mitte ainult suurepäraste puhastustulemuste, vaid ka äärmiselt lihtsa ja ohutu kasutamisega. Näiteks lüliti EASY Operation puhastusrežiimide lihtsaks valimiseks. Või suur värviline ekraan, mida saab kasutada 30 keeles ja mille kaudu tehakse kõik olulised seadistused. Töövigade usaldusväärseks vältimiseks saab uuendusliku KIK võtmesüsteemiga igale kasutajale määrata individuaalsed juurdepääsuõigused. Kasutaja saab tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele kasu ka kõrgest sõidumugavusest. Kaks ketasharja ja lisatud külgpuhastusseade, mis pikendab 75-sentimeetrist töölaiust 10 sentimeetri võrra ja võimaldab puhastada servade lähedalt, tagavad suurepärase tulemuse ka eriti ebamugavates kohtades. Meie Auto Fill funktsioon on kaasatud 110-liitrise mageveepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, samas kui puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja kiirusest sõltuv vee doseerimine säästavad ressursse.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75: Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75: Reguleeritava kõrgusega iste
Reguleeritava kõrgusega iste
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75: Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 950
Puhta/musta vee paak (l) 110 / 110
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 5100
Tegelik töövõimsus (m²/h) 3600
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 4
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²) 40
Veetarbimine (l/min) max. 5,7
Helirõhutase (dB(A)) 59
Nimivõimsus (W) up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 650
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 258
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Külgedelt puhastamise seade
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Reguleeritava kõrgusega iste
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid