Põrandapesumasin B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Kahe ketasharja ja külgpuhastusseadmega, samuti DOSE puhastusaine doseerimissüsteemiga varustatud põrandapesumasin B 110 R, 4500 m² tunnis.
Meie akutoitel B 110 R pealistutav põrandapesumasin avaldab muljet mitte ainult suurepäraste puhastustulemuste, vaid ka äärmiselt lihtsa ja ohutu kasutamisega. Näiteks lüliti EASY Operation puhastusrežiimide lihtsaks valimiseks. Või suur värviline ekraan, mida saab kasutada 30 keeles ja mille kaudu tehakse kõik olulised seadistused. Töövigade usaldusväärseks vältimiseks saab uuendusliku KIK võtmesüsteemiga igale kasutajale määrata individuaalsed juurdepääsuõigused. Kasutaja saab tänu paindlikule istme kõrguse reguleerimisele kasu ka kõrgest sõidumugavusest. Kaks ketasharja ja lisatud külgpuhastusseade, mis pikendab 75-sentimeetrist töölaiust 10 sentimeetri võrra ja võimaldab puhastada servade lähedalt, tagavad suurepärase tulemuse ka eriti ebamugavates kohtades. Meie Auto Fill funktsioon on kaasatud 110-liitrise mageveepaagi ajasäästlikuks täitmiseks, samas kui puhastusaine doseerimissüsteem DOSE ja kiirusest sõltuv vee doseerimine säästavad ressursse.
Omadused ja tulu
Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade
Reguleeritava kõrgusega iste
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|950
|Puhta/musta vee paak (l)
|110 / 110
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 5100
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|3600
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 230
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|40
|Veetarbimine (l/min)
|max. 5,7
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Nimivõimsus (W)
|up to 2350
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|650
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|258
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Külgedelt puhastamise seade
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Reguleeritava kõrgusega iste
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks supermarketites, kaubanduskeskustes ja haiglates
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks